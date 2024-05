Yael Duval, actriz de ‘Vecinos’, sufrió ataques de su pareja y nos cuenta su historia por primera vez

De tu revista TVNotas te traemos en exclusiva lo que contó la actriz y conductora, Yael Duval, por primera vez de de este caso. Gran indignación causó la difusión de dos videos en los que la actriz y conductora es g0lp34d4 por su expareja y padre de sus dos hijos. Uno es de 2018 cuando ella contaba con ocho meses de embarazo. El otro, de 2020.

A raíz de estos videos, Duval (34 años) ha asegurado que tiene miedo, ya que dice sigue recibiendo 4m3n4zas supuestamente de su ex. Éste la ha acusado de 3xt0rsi0n y de fabricar pruebas.

Yael, en exclusiva para TVNotas, contó lo que nunca había hablado de este caso: “A mi ex lo conocí en 2006. Nos hicimos novios en 2013. Tuvimos dos hijos y la relación concluyó en 2018 cuando me g0lp30 con ocho meses de embarazo. En 2020 me volvió a g0lp34r y a mi mamá también. Lo llevaron al Reclusorio preventivo sur, donde estuvo un mes y salió solicitando un amparo federal”.

Las amenazas han seguido, según Yael: “He tenido llamadas de números foráneos que sé perfectamente que son de él. Me renovaron la orden de alejamiento y mi abogado hace todo lo posible para solicitar el cambio de medidas cautelares. Está vinculado a proceso por la carpeta de la agresión de 2018”.

¿Por qué el comportamiento del ex de Yael Duval?

En cuanto al por qué del comportamiento de su ex, Yael nos dijo: “Llegó en muy mal estado. Completamente alc0h0l¡z4d0 y dr0g4d0. Es consumidor de dr... as ilegales. Un día me tocó verlo fum4ndo una de estas sustancias”.

E hizo una fuerte declaración: “Tiene otro tipo de orientación. Yo no tengo problema con eso, pero me puso en riesgo”.

Respecto a lo de su orientación señaló: “Según su médico terapeuta, él tiene una parafilia en la que solo puede mantener relaciones de tipo pasivas con mujeres trans porque, al final, él se frustra mucho con la idea de sentirse gay. No lo culpo. Tuvo una mamá y un papá que siempre lo amedrentaron con ello. Le decían que preferían un hijo mu3rt0 que put0. Lo trastornaron a tal grado que él se fragmentó. Se 0di4 a sí mismo por su orientación”.

¿Yael fabricó pruebas?

Sobre las acusaciones de que ella fabrica pruebas, de acuerdo con videos que su ex ha presentado, nos dijo: “Él pasa lo que quiere mostrar de videos. Pero me escribió: ‘Put4, mu3r3’”. Yael nos dijo que cree a su ex capaz de todo.

Si llegara a fallecer, ella ya dio indicaciones a su familia sobre sus hijos: “En mi casa tienen un plan por cualquier cosa que me suceda. He tenido crisis de ansiedad. Tengo diabetes tipo dos por estrés. Me la diagnosticaron hace mes y medio. Tres o cuatro días después de la última amenaza que me hizo. Ha sido terrible, pero no me puedo rendir. Por mis hijos”.

¿Quién es Yael Duval?