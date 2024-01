Paolita Suárez da detalles de su salud tras haber sido agredida por su prometido

Durante la noche del pasado miércoles 10 de enero, Paolita Suárez, integrante de las Perdidas, fue hospitalizada de emergencia a causa de una fuerte golpiza recibida por su prometido Jesús.

Wendy Guevara contó que su amiga tenía el tabique roto y un ojo hinchado, por lo que tendría que someterse a una cirugía.

Poco después de que se diera a conocer esta situación, Paolita confirmó que ya interpuso una denuncia en contra de su pareja: “Lo único que les quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital. Ya puse mi demanda”, expresó.

En medio de la preocupación de sus seguidores, la amiga de Wendy compartió una historia de Instagram en la que se puede escuchar a su doctor explicándole que le puso un vendaje especial en la nariz para que se le baje la inflamación.

En un momento del clip, la creadora de contenido expresa las dolencias que siente en el rostro y cuerpo: “Me punzaba (la nariz). El ojo es lo que no soporto. Lo traigo bien rojo por dentro. No me había fijado. Ayer no lo podía abrir, apenas hasta ahora. Traigo moretones en el cuerpo”, expresó.

Justo antes de finalizar la grabación, el médico le comenta que, pese a la gravedad de las heridas, poco a poco se irá recuperando.

Cabe destacar que su mánager comentó hace poco que el cerebro de la youtuber se inflamó debido a los fuertes golpes que recibió, por lo que están en espera de que se recupere para “hacerle una cirugía o un diagnóstico”.

Novio de Paolita Suárez cuenta su versión

Luego de que se hiciera viral la hospitalización de Paolita Suárez, su prometido Jesús declaró que él no la había agredido y solamente la aventó debido a que ella lo estaba ahorcando.

“Los dos andábamos drog4dos y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé. Al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara, porque yo no le pegué” Jesús, prometido de Paolita Suárez

Esta versión ha sido desmentida por el guardaespaldas de la influencer y la propia Wendy Guevara, quienes han asegurado que él le pegó después de que ella lo sorprendiera tratando de robarse sus ahorros.

Wendy Guevara contó que su amiga cachó a su prometido robándole / Instagram

Novio de Paola Suárez se habría disculpado

A través del canal de Youtube, Vaya, Vaya, se reveló la existencia de una cuenta de Instagram que pertenece al novio de Paola Suárez. En dicho perfil, el hombre habría publicado un mensaje en el que se disculpa públicamente. Así, presuntamente, lo dijo:

“Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo. Asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo. Pido disculpas por cualquier daño que haya causado” Jesús (presuntamente).

