Luisito Comunica es agredido por vendedor ambulante por no querer comprarle una paleta

El influencer en sus historias mostró el golpe que le quedó de esta amarga experiencia.

Luisito Comunica es fan de grabar cada pasó que da para que sus fans sean testigos de su estilo de vida, además compartir los bellos lugares a donde viaja. Sin embargo, esta vez documentó una agresión que vivió en la calle.

El famoso youtuber realizó una serie de historias en Instagram en las que mostró el incidente que sufrió al sacar a su perro a pasear. Reveló que fue golpeado en la cabeza pues no quiso comprarle paletas a una persona.

El youtuber mostró el rostro de la persona que lo agredió. / Instagram: @luisitocomunica

“Todavía me duele. Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle y estuvo muy raro, de verdad muy loco. Todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta. Salí al parque con mi perrito, estábamos caminando, llega un güey a ofrecer una paleta, le digo que no y me dice ‘Pin... mam...’, yo le contesto y entonces se aceleró ‘Tú me pelas la ve...’ y hacía así en la bolsa, como que algo filoso me enseñaba en su bolsa”. Luisito Comunica

Luego de que fuera golpeado, Luisito Comunica aseguró que no pudo llamar a la policía, pero estaba seguro de que el agresor tenía un arma punzocortante en uno de sus bolsillos.

“Mostraba algo en su bolsillo y me asusté. Mi respuesta inmediata fue empezar a grabar y me decía ‘Yo sé quién eres, que seas famoso me vale, yo te rajo tu ma...’. Entonces dije ‘Este güey tiene un cuchillo’. Este güey es el que me pegó y tiene un cuchillo en la bolsa, yo lo vi. Y se fue, no me dio tiempo de llamarle a la policía”.

Finalmente, contó que todo quedó en susto e intento encontrarle una lógica a lo sucedido, asegurando que el joven tal vez tuvo un mal día o estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

“Estuvo rarísimo, yo sigo confundido, no entiendo cómo escaló todo tan rápido. Tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos. Tal vez había ingerido alguna sustancia. Tal vez estaba teniendo un mal día y en ese momento explotó, de cualquier manera, no justifica el golpazo que me metió y quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron, que intervinieron y que evitaron que pasara algo peor.