De actor y modelo a vendedor del Oxxo ¿Quién es?

En 2021, Daniel Ruenes dejó Colombia y llegó a nuestro país con muchos planes, trabajo y un futuro que prometía. De pronto todo colapsó. De estar en pasarelas, comerciales y sets de grabación, la vida dio un giro radical, un “golpe bajo”, y se quedó sin nada.

Con tal de sobrevivir en un país donde estaba solo, llegó al punto de trabajar en la tienda de conveniencia OXXO para seguir persiguiendo sus sueños en el medio artístico.

Daniel Ruenes ha enfrentado difíciles momentos en su carrera como actor en México / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Cómo ha sido la vida de Daniel Ruenes en su trabajo en el Oxxo?

Platicamos con él y nos contó:

“El mundo de la moda, el fashion, las pasarelas y de entrar a los sets de grabación es de tocar muchas marcas y, a veces, simplemente se va. Las oportunidades no llegan. Te desesperas, porque no pasa nada, y siendo extranjero pues es más complicado. Fueron muchas cosas para mí y, la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora”.

Nos narró cómo la vida le cambió en tan solo unos días: “Llevo casi 5 meses trabajando aquí. He aprendido mucho y con el poco dinero que gano, porque esa es la realidad, gano muy poco, he podido sobrevivir y seguir adelante”.

“Imagínate el golpe tan duro de ganarte 20 mil pesos en un día a recibir un sueldo de 2 mil pesos a la semana. De ese dinero pago mi renta, mi comida y trato de ayudar a mi familia. Me ha costado, pero hago magia con lo poco que tengo”. Danuel Ruenes

¿Cómo llegó Daniel Ruenes a México para trabajar como actor y modelo; presentó problemas por su vitiligo?

Las ganas de salir adelante y de tener un mejor futuro fueron el motor para dejar su país: “Llegué a México después de la pandemia, porque tenía ganas de crecer. Allá en mi tierra trabajaba en una granja de cerdos. Me ofrecieron trabajo acá y probar suerte en el modelaje. En Colombia tuve varios trabajos de eso, pero aquí todo se dio más rápido. Después llegaron las oportunidades en la actuación y quiero pensar que lo que vivo es solo un bache en el camino”.

“Jamás pensé en el modelaje o en la actuación, porque tengo vitiligo y pensé que a las personas como yo no las querían dentro de la industria”.

“Pensaba que esto no sería para mí, porque uno no es hermoso al estándar de belleza que se maneja. Los actores son musculosos, rubios y de ojos verdes, y sabía que no encajaba ahí, pero lo logré”. Daniel Ruenes

“En octubre de 2021 me llamaron para ver la opción de trabajar acá, y empecé en modelaje y comerciales. Hice varias campañas y tuve participaciones en programas unitarios. He hecho colaboraciones con joyerías y otras marcas. Sigo en Televisa, donde hice castings y me quedé en 2 proyectos, pero aún no salen y no pueden verme”.

“Fue difícil empezar a ver cómo mi carrera iba en decadencia. No sabía qué hacer. Literal, estaba en ceros. No me podía regresar a mi país, porque no tenía dinero ni para pagar el boleto”. Daniel Ruenes

¿Cómo tomó la decisión Daniel Ruenes de trabajar en un Oxxo?

“Me preguntaba: ‘¿Ya no soy bueno?’. Me ponía a llorar. Toda mi vida he dicho que no tengo depresión, pero ahora sí lo acepto. Es algo con lo que he cargado toda mi vida y, aunque ahorita lo reconozco, no he pedido ayuda profesional. Desde niño sufrí maltrato psicológico por parte de mi mamá, y mira, no la juzgo, pero antes me guardaba todo. En mi mente siempre digo: ‘Todo está bien’, y así es como voy por la vida. Me ha costado salir adelante. La gente me podría ver alegre y siempre de buenas, pero nadie sabe lo que yo he vivido”.

Sigue luchando por sus sueños: “Muchas veces me he quedado sin comer. Cada jueves me pagan y lo voy dividiendo para los gastos, porque lo primordial es la renta. Tengo para vivir y comer, pero, siendo sinceros, prefiero aguantar un poquito de hambre para que las cosas mejoren. Y no es ‘qué pesar’, sino que prefiero tener dinero para transporte y moverme. Trabajar aquí se dio de manera espontánea. Un día llegué, pregunté y salí con trabajo. De colaborar con marcas súper top, ahora estoy en una tienda de conveniencia, y no me da pena decirlo. La vida cuesta, pero no hay que darse por vencido. La gente piensa que es fácil quedarse en un proyecto, pero hay que seguir intentando”.

“Vivo cerca de aquí. Entonces voy y vengo caminando. Sigo en castings y trato de que se me vuelvan abrir las puertas en el medio. Tengo fe en que todo esto mejorará”, concluyó.

¿Quién es Daniel Ruenes?

Hizo importantes campañas de publicidad con grandes marcas.

Desfiló en importantes pasarelas como el Fashion week México.

Fue imagen de una empresa de galletas.

Ha desfilado con diferentes diseñadores de alta costura.

 Fue embajador de marcas especializadas en el cuidado de la piel.

Participó en varios capítulos de programas unitarios.

