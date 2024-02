Nicki Nicole defiende a Peso Pluma por aventarle agua a un fan durante un concierto

A mediados de enero, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido en el mundo de la música como Peso Pluma, dio mucho de qué hablar por un video en el que se le ve mojando a uno de sus fanáticos.

Todo sucedió durante el concierto privado que ofreció al programa de radio “El bueno, la mala y el feo”, en Arlington, Texas.

En las imágenes del momento, se puede ver al cantante caminando a lo largo del escenario, mientras portaba el micrófono en una mano y una botella de agua en la otra.

Sin motivo aparente, el intérprete de Ella baila sola volteó la botella y empapó de agua a un fanático que se encontraba entre el público, para después aventarla y continuar su camino como si nada hubiera pasado.

La reacción del hombre solo fue encogerse y tratar de “sacudirse” luego de sentir el agua que lo empapó por completo.

Si bien no se sabe la razón por la que mojó al hombre, la acción del cantante causó mucha polémica en redes sociales. Si bien muchos señalaron lo sucedido como una agresión, mientras que otros lo defendieron y consideraron que, probablemente, el sujeto lo insultó previamente.

Nicki Nicole defiende a Peso Pluma

A casi un mes de lo ocurrido, Nicki Nicola, actual novia de Peso Pluma, defendió al cantante y aseguró que suele ser muy amable con sus fanáticos, pese a que es muy “tímido”.

“Yo no vi eso. Debería verlo. Yo siempre que lo veo es un amor con los fans Hassan. Con la gente es un amor siempre, la verdad, pero sí que sé que también es un poco tímido como so. A veces es bien difícil”

Nicki Nicole

La argentina también compartió que trata muy bien a sus seguidores, siempre y cuando se le acerquen con respeto.

“En lo personal, siempre que la gente se me acerca con respeto, yo la trato igual con respeto. Obvio, a veces me da un poco de miedo porque no sé si es alguien que capaz está nervioso y me pone nervioso a mí, pero siempre con mucho cariño y mucho amor”, dijo.

Para finalizar, contó que aún no planea tener hijos con Peso Pluma y externó su deseo de pasar el día de San Valentín con él, pese a que, por sus respectivos compromisos laborales, quizá sea complicado.

