¿De qué murió Manolo Arjona, fundador de ‘Locomía’? Exintegrante de la banda rompe el silencio: VIDEO

Hace algunas horas, el medio artístico se vio conmocionado al confirmarse la muerte de Manolo Arjona, fundador de ‘Locomía’, a los 58 años. La noticia se dio a conocer mediante las redes sociales de la famosa agrupación española.

Ante la duda sobre la causa, Christina Rapado, reportera española, y Juan Antonio, exintegrante de la banda, dan detalles de cuál era el estado de salud de Manolo. ¿Tenía alguna enfermedad? Te contamos los detalles.

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Murió Manolo Arjona, fundador de ‘Locomía’ / Redes sociales

Lo que se sabe sobre la muerte de Manolo Arjona, fundador de ‘Locomía’

En declaraciones para la agencia EFE, Xavier Font, otro exintegrante de ‘Locomía’, comentó que Manolo Arjona falleció este miércoles 1 de julio en su residencia de Barcelona.

Si bien no quiso dar muchos detalles, indicó que su excolega “murió mientras dormía”. Se desconoce si padecía alguna enfermedad grave. En tanto que los usuarios han teorizado que probablemente falleció de un infarto. Esta información no ha sido confirmada.

Los mensajes de despedida no se hicieron esperar. Los fanáticos de la icónica banda lamentaron los hechos y desearon lo mejor a la familia en estos momentos tan dolorosos. Las plataformas oficiales de la agrupación también le dedicaron unas palabras de despedida.

“Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional”, se lee.

La familia de Arjona no ha querido dar ningún tipo de declaración, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

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¿De qué murió Manolo Arjona, fundador de Locomía? / Redes sociales

¿Qué dijo Juan Antonio, exintegrante de ‘Locomía’, sobre la muerte de Manolo Arjona?

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani compartió la conversación que tuvo con la reportera española Christina Rapado y Juan Antonio, exintegrante de ‘Locomía’. Ambos expresaron su dolor por la muerte de Manolo Arjona y hablaron sobre el estado médico de este.

Por su parte, Rapado recordó que había visto a Manolo hace aproximadamente dos meses y que se veía muy bien de salud. Señaló que la noticia fue muy triste y no comprende exactamente qué pasó.

“Muy mal, ya sabes cómo son este tipo de noticias. Yo lo vi a él hace dos meses y estaba fantástico. Se ha ido por causas que ya se sabrán”. Christina Rapado

Por su parte, Juan Antonio dijo que todavía no puede creer la noticia. Dejó ver que había tenido contacto con su excolega horas antes de su muerte. Al igual que Christina, sostuvo que no presentaba problemas médicos evidentes, pero señaló que no será hasta la autopsia cuando se sepa la verdad.

“No me la creo todavía. Todavía no sabemos (la causa de la muerte) porque el domingo estaba fenomenal. No estaba enfermo ni nada. Se hará la autopsia para saber si ha sido un infarto o ha sido un ictus o qué ha sido. No se sabe. El domingo estaba perfecto de salud. No tenía dolores ni nada, por eso fue tan sorpresivo”. Juan Antonio, exintegrante de ‘Locomía’

¿Por qué Manolo Arjona dejó ‘Locomía’?

Manolo Arjona formó parte de la primera etapa de ‘Locomía’, durante la época de los 80, junto a Xavier y Luis Font. Abandonó la agrupación en 1992. Todo esto, en medio de problemas internos y conflictos legales con su mánager.

Años después, tanto él como Xavier intentaron retomar el proyecto con otros integrantes. Pese a ser una figura pública, siempre fue muy hermético en cuanto a su vida privada. No obstante, se sabe que también se dedicó a la pintura y tuvo una relación de 4 años con Xavier.

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