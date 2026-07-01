Muere Manolo Arjona, fundador de Locomía, a los 58 años: aseguran que durmió y ya no despertó, ¡esto se sabe!

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante español Manuel Arjona, uno de los integrantes fundadores de Locomía, la icónica agrupación que revolucionó el pop de finales de los años ochenta. ¿De qué murió?

Muere exintegrante de Locomía, Manolo Arjona / Especial

¿Cómo anunciaron la muerte de Manolo Arjona?

La noticia de la muerte de Manolo Arjona se confirmó las redes sociales oficiales de Locomía, mediante una historia en la que despidieron a Manolo, exintegrante de la agrupación, con un emotivo mensaje:

Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional. Locomía vía IG

Manuel Arjona formó parte de la primera etapa de Locomía, agrupación nacida a finales de la década de los ochenta en la isla de Ibiza bajo el liderazgo de Xavier Font.

En 1992, Manuel Arjona decidió abandonar la agrupación después de haber sido testigo de los años de mayor éxito del proyecto. Su salida ocurrió en medio de las constantes tensiones internas que acompañaron la trayectoria de Locomía.

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Confirman muerte de Manolo Arjona, exintegrante de Locomía / IG: locomiaoficial

¿De qué murió Manolo Arjona, exintegrante de Locomía?

Manolo Arjona murió este miércoles 1 de julio en su domicilio de Barcelona a los 58 años, según confirmó su excompañero Xavier Font a la agencia EFE.

Según reportes de Infobae y El País, retomados de las palabras de Font, Arjona murió “en paz” en su cama, además se desconoce si el intérprete padecía alguna enfermedad o padecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los actos funerarios ni la causa específica de su fallecimiento, más allá de que murió mientras dormía en su residencia de Barcelona.

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¿Quién fur Manolo Arjona y cuál fue su trayectoria musical?

Manolo Arjona formó parte de la alineación original de Locomía, en la que también estuvo Luis Font y el neerlandés Gard Passchier, quienes llamaron la atención por su estilo completamente distinto al de la época.

Su imagen, caracterizada por enormes abanicos, levitas con hombreras exageradas y zapatos de punta, se convirtió rápidamente en una marca registrada.

Aunque el grupo atravesó constantes diferencias internas desde sus primeros años, Arjona permaneció como una pieza importante durante la etapa en la que Locomía alcanzó el reconocimiento masivo.

Además de su éxito comercial, Locomía fue considerada una de las primeras agrupaciones españolas en ofrecer una mayor visibilidad a la comunidad LGTBQ+, rompiendo estereotipos a través de una propuesta artística atrevida, colorida y desafiante para la época.

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