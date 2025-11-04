¿Kim Shantal enamorada de Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’? Surgen pruebas que lo confirmarían

La rivalidad entre Kim Shantal y Eleazar Gómez no ha hecho más que crecer en ‘La granja VIP’. En múltiples ocasiones, la influencer ha dejado claro que no lo quiere cerca y hasta lo ha nominado con la esperanza de que la gente lo saque del reality.

No obstante, esta actitud ha desatado una nueva teoría en redes sociales. Se ha comenzado a decir que Kim Shantal está “enamorada” de Eleazar Gómez, algo que sería muy polémico, pues, para empezar, ambos tienen pareja. Los que apoyan esta especulación han captado algunos momentos en el 24/7 que lo confirmarían.

Kim Shantal en La granja VIP / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Eleazar Gómez y Kim Shantal en ‘La granja VIP’?

Todo comenzó después de que el actor Eleazar Gómez traicionara a Sandra Itzel, quien fue la segunda eliminada del show, en el reality. En aquel entonces, el actor no solo había prometido proteger a la cantante, sino que también estaba buscando que los granjeros votaran por Fabiola Campomanes, algo que para muchos fue visto como una “traición”.

Desde ese entonces, Kim no lo ha bajado de “falso” e “hipócrita”. Incluso en las nominaciones de la semana pasada, le dijo que era un “mal compañero” y hacía un “mal trabajo” en el show.

“Confirmaste lo que siempre he pensado de ti, que vas a hacer una piedrita en el zapato en esta competencia. Eres malo en la convivencia, ya que nos ha mentido y has tenido problemas con la mayoría. Haces todo a medias”, expresó.

Cuando descubrió que Eleazar había sido salvado, simplemente expresó estar muy sorprendida, pues no comprende por qué la gente lo quiere dentro. Se dijo harta de que “siempre quiera llamar la atención” al dar “picones” y no decir las cosas de forma directa.

“Aquí el público manda, decide. Por mí, dije que ya voy a dejar esta guerra, me está haciendo perder los cabales, los estribos. Ya estoy hasta la ma… de que balbucé mi nombre. Lo voy a ignorar. Si no me hablan, no contesto. Ni modo”, indicó.

Kim Shantal en La granja VIP / Redes sociales

¿Kim Shantal siente atracción por Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

A través de redes sociales, algunos fans de ‘La granja VIP’ han comenzado a especular que la verdadera razón por la que Kim Shantal presuntamente “odia” a Eleazar Gómez es por el “gran amor” que supuestamente siente por él.

Algunos creadores de contenido han recopilado videos que lo demostrarían. En dichos clips, se puede ver cómo Kim mira a Eleazar o habla sobre él, en muchas ocasiones, sin motivo alguno. Muchos creen, incluyendo los mismos críticos, que esto sería la prueba fehaciente de su “enamoramiento”.

Por supuesto, hay quienes consideran ridícula esta teoría, asegurando que, si lo mira o habla mal de él, es porque simplemente ya no lo soporta.

Por su parte, Eleazar siempre se ha mostrado neutral con ella. Si bien no ha hecho intentos por acercársele, tampoco la ha molestado de forma directa. Hasta ahora, Kim ha cumplido su promesa y ya no ha tenido confrontaciones con él, pero sí lo ha mencionado en algunas conversaciones con varios compañeros.

¿Quiénes son las parejas de Eleazar Gómez y Kim Shantal?

Desde hace unos meses, Eleazar Gómez comenzó una relación con Miriam García, hermana de Ian García, quien es exintegrante de los Wapayasos. La chica no pertenece al mundo del espectáculo, por lo que no se saben muchos detalles sobre ella.

En una entrevista para TVNotas, Ian mencionó que él había sido el responsable de presentar a la pareja. También indicó que su hermana trabajaba en el ámbito de la tecnología y tenía una hija de una relación anterior.

En su momento, se llegó a especular que Eleazar la golpeaba y por ello Miriam pensaba entablar una denuncia. No obstante, esto fue desmentido.

Por su parte, Kim Shantal tiene un romance con Eduardo Martínez, mejor conocido en el medio como Lalo Oconner. Se conocen desde hace 17 años, pero fue recientemente que empezaron a salir. El hombre es un bailarín y coreógrafo. Se le llegó a vincular con Wendy Guevara.

