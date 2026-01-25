Danik Michell, exacashore, confiesa que evitó la comida tras sufrir bullying: "¡No quería engordar!”, dice

La conductora de SNSerio, Danik Michell, nos revela que vivió momentos muy difíciles durante su infancia. “Fui una niña con sobrepeso y me hicieron mucho bullying. Afortunadamente, la vida dio muchas vueltas. La escuela es una etapa muy cruel, porque los niños no tienen la conciencia ni madurez para entender la gravedad de los comentarios. No me dejé derribar por nadie, pero sí me lastimaron. Tenía la costumbre de guardarme todo, al grado de ya no querer ir a estudiar”. En exclusiva en TVNotas, te contamos los detalles.

No te pierdas: Despiden a querida conductora de Hechos tras años de trayectoria; así lo anunció: “Los llevo en el corazón”

La presión por el cuerpo perfecto: Danik Michell revela el impacto del bullying. / Foto: Redes sociales

Danik Michell, exacashore, tuvo sobrepeso cuando era niña

“No recuerdo con exactitud cuánto llegué a pesar, pero tenía cachetes grandes y llegué a usar faja. Imagínense a una niña chiquita usando faja. Les aseguro que viví momentos muy complicados. Mi mente es fuerte y mi cuerpo es un reflejo de todas esas batallas”, dijo Danik Michell.

Las burlas le afectaron tanto que decidió buscar cómo adelgazar. “Por mucho tiempo evité la comida. Le tenía miedo a la harina y al azúcar. No quería engordar. Comía hielo para quitarme el hambre. Veía que las modelos de alta costura lo hacían y yo lo repetía”.

Al incursionar en el mundo del modelaje, Michell adquirió malas prácticas alimentarias por el miedo a volver a subir de peso. “Me rodeé de mujeres que solo tomaban té verde o fumaban para que no les diera hambre. Entonces me comencé a llenar de hábitos que no eran mi mundo, y me jalaron a seguir esos estereotipos”.

Un artículo de alimentación y la terapia la ayudaron a escuchar su voz interna para cambiar su rumbo. “La terapia me ayudó muchísimo. Ir al psicólogo está muy señalado; sin embargo, es algo primordial. Es importante estar bien mentalmente. A veces traemos cosas en el fondo y en ocasiones el cuerpo lo saca de otras maneras. Hay que aprender a escuchar la voz interna”.

No te pierdas: Marie Claire Harp congela sus óvulos y abre su corazón sobre la maternidad: ¡lo tenía en secreto!

Danik Michell habla del bullying por su peso y la presión por encajar en estereotipos de belleza. / Foto: Redes sociales

¿Danik, exacashore, será parte de La casa de los famosos Telemundo 2026?

Hace unas semanas, la presentadora Danik Michell se volvió viral debido a los rumores de que, supuestamente, es una de las candidatas a entrar a La casa de los famosos de Telemundo 2026. Para concluir la entrevista, abordó este tema: “Estoy en pláticas. No hay nada seguro. En estos momentos me encuentro en otro proyecto que lo hace más complicado, pero aún no lo descarto”.

“En caso de que llegue a entrar al reality, no me dejaré de nadie. Soy una mujer tranquila, pero tengo mis límites. Si me buscan, me van a encontrar. No toleraría que hubiera cochinero. Me gusta la limpieza. Lo que sí les puedo decir es que soy muy juguetona (ríe)”.

No te pierdas: Yolanda Andrade reaparece junto a Julio César Chávez, "¡Coleando!” VIDEO

Danik Michell expone cómo el bullying por sobrepeso afectó su relación con la comida. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Danik, exparticipante de Acapulco Shore?

Danik Michell

Es modelo desde los 12 años y ha trabajado para varias marcas nacionales e internacionales.

Comenzó su carrera como conductora en Azteca Noreste.

La vimos en la temporada 3 de Acapulco shore, por MTV (2016).

En 2017 estuvo en la tercera temporada de Super shore.

Formó parte de la conducción de EXA TV por 5 años (desde 2018).

Actualmente la vemos como presentadora en el programa SNSerio, donde se volvió una inspiración fitness para los televidentes y sus fans.

Cuenta con 6.3 millones de seguidores en Instagram, 2.1 millones en TikTok y 1.6 millones en Facebook.

No te pierdas: ¿Te acuerdas de ‘El rival más débil’? Así luce su presentadora, Montserrat Ontiveros, actualmente