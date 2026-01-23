Despiden a querida conductora de Hechos tras años de trayectoria; así lo anunció: “Los llevo en el corazón”

Una periodista con amplia trayectoria se despidió recientemente del noticiero ADN Noticias, lo que llamó la atención de la audiencia que la siguió durante años en la señal informativa. El mensaje con el que anunció su salida generó preguntas sobre los motivos de su despedida y abrió la conversación sobre quién es la comunicadora que cerró este ciclo dentro de la televisora.

No te pierdas: Periodista y conductora mexicana teme ser intubada por virus: “es un bicho poderosísimo”: ¿De quién se trata?

¿Qué conductora de Hechos salió de ADN Noticias?

Vaitiare Mateos anunció su salida temporal de ADN Noticias durante la emisión de Las noticias contigo, espacio informativo en el que ha participado de manera constante. La periodista compartió la noticia directamente al público, lo que generó reacciones entre la audiencia que la identifica como uno de los rostros habituales de los noticieros de TV Azteca.

Mateos explicó que su ausencia será por un periodo definido y que se trata de una pausa temporal en su participación dentro del noticiario. El anuncio marcó un momento significativo en la transmisión, ya que la comunicadora forma parte del equipo que da seguimiento diario a la información.

No te pierdas: Marie Claire Harp congela sus óvulos y abre su corazón sobre la maternidad: ¡lo tenía en secreto!

Vaitiare Mateos se ausenta de ADN Noticias: así anunció su salida del noticiero. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Vaitiare Mateos deja el noticiero ADN Noticias?

Vaitiare Mateos explicó los motivos de su salida temporal de ADN Noticias al compartir un mensaje directo con la audiencia, en el que habló del vínculo que ha construido con el noticiario a lo largo de los años. En sus palabras, recordó que su relación con el espacio informativo comenzó hace más de ocho años y que ese tiempo fue clave en su desarrollo profesional. “Desde hace poco más de ocho años, ADN Noticias ha sido mi casa. He conocido mucha gente invaluable, profesionalmente y personalmente”, expresó al hacer un recuento de su trayectoria dentro del programa.

La periodista también recordó las distintas etapas que vivió dentro de los noticieros de TV Azteca, pasando por diferentes horarios y formatos informativos hasta llegar al proyecto actual. “Arranqué en las noticias de ida y vuelta, un ratito a las 10 de la mañana, luego me pasaron a las 12, luego estuve a las 8 de la noche, del noticiero en red”, señaló, antes de mencionar el inicio de Las noticias contigo: “Hace poquito más de tres años arrancamos este grandioso proyecto”.

Sobre su ausencia al aire, Vaitiare Mateos aclaró que se trata de una pausa relacionada con asuntos personales y laborales que necesita atender. “Por el momento no estaré al aire porque tengo asignaturas pendientes, pues voy a estar chambeando”, explicó. No obstante, aseguró que mantendrá contacto con la audiencia a través de otras plataformas: “Siempre muy cerquita de todos ustedes en redes sociales”, concluyó despidiéndose de “Mi familia disfuncional. Los quiero y los llevo en el corazón siempre”.

No te pierdas: Fue una de las actrices más prometedoras de México, pero desapareció de la nada, ¿qué pasó?

¿Por qué Vaitiare Mateos deja ADN Noticias? Esto explicó la conductora de TV. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Vaitiare Mateos, conductora de Hechos?

Vaitiare Mateos es una conductora de televisión mexicana que ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito informativo. Nació el 24 de noviembre de 1987 y comenzó a trabajar en televisión local en 2006, experiencia que le permitió integrarse a medios de mayor alcance. En 2011 se unió a TV Azteca como reportera de Azteca Bajío, etapa que marcó su incorporación formal a la televisora y su presencia constante en distintos espacios informativos.

Con el paso de los años, Vaitiare Mateos asumió nuevos roles frente a la cámara. Se convirtió en conductora de Hechos AM y, por un tiempo, estuvo en Hechos Meridiano ampliando su participación dentro de la barra de noticias de TV Azteca. Es egresada de la Universidad Iberoamericana y, en el ámbito personal, contrajo matrimonio con J. M. Pertierra el 14 de octubre de 2017.

No te pierdas: Querida conductora pierde un ojo tras accidente con fuegos artificiales ¡todo quedó grabado!