Fue una de las actrices más prometedoras de México, pero desapareció de la nada, ¿qué pasó?

La televisión mexicana ha visto nacer a muchos talentos que, actualmente, son un orgullo para el mundo. Ya sea en realities, telenovelas o programas de televisión, han logrado conquistar al mundo con su personalidad y talento.

Si bien la mayoría continúa con su carrera y sigue siendo amada por el público, hay algunas celebridades que, pese a estar en el pico de la fama, desaparecen de manera repentina de la vida pública. Tal fue el caso de Paulina Holguín, quien en su momento fue considerada como una joven promesa en el espectáculo mexicano.

Paulina Holguín / Redes sociales

¿Quién es Paulina Holguín, actriz y conductora mexicana?

Paulina Holguín García, nombre real de Paulina Holguín, es una actriz y conductora originaria de Sonora. Nació el 27 de mayo de 1991. Estudió actuación en el CEA (Centro de Educación Artística) en Televisa.

En 2005 debutó oficialmente en la televisión con la serie familiar ‘Los Holguín García’. Su participación fue tan destacada que le abrió paso a otros proyectos como ‘High School Musical: El Desafío’. También dobló algunas de las canciones para ‘High School Musical 2’.

En 2010, fue seleccionada para conducir el programa juvenil “Zapping Zone” en su versión para Latinoamérica. Estuvo dos años en el proyecto. A la par de esto, también participó en ‘Highway: Rodando la Aventura’ y ‘Peter Punk’.

Tras esto, más específicamente en 2016, se enfocó en la música y, junto a su hermano, fundó el dúo ‘Pau y Davo’. El dúo grabó el tema principal para la telenovela ‘Sueño de amor’.

Si bien era toda una promesa de la televisión, su fama se fue apagando poco a poco. Y es que la celebridad de hoy, 34 años, aparentemente, habría decidido pausar su carrera musical.

Paulina Holguín / Redes sociales

Así luce Paulina Holguín actualmente en 2026

A partir de 2018, se le dejó de ver en la pantalla chica o algún proyecto artístico. Según han dicho algunos medios, en su momento se llegó a mudar a España para intentar seguir con su carrera artística.

Desafortunadamente, no es muy activa en redes sociales. Tiene menos de 2 mil seguidores en Instagram y su última publicación fue en agosto de 2025. Se desconoce si actualmente tiene pareja o hijos, así como tampoco en qué trabaja actualmente.

En sus posts en redes sociales, los internautas le han pedido que vuelva a la televisión chica. Desafortunadamente, la famosa no contesta ninguno de estos mensajes, por lo que, aparentemente, no tiene intención de regresar.

