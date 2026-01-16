Fernando Carrillo revela que fue infiel a Catherine Fulop el mismo día de su boda: así ocurrió la traición

Fernando Carrillo volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras revelar un episodio poco conocido de su vida personal. El actor venezolano confesó públicamente que fue infiel a su primera esposa, Catherine Fulop, apenas unas horas después de haberse casado por el civil, un hecho que, con el paso de los años, marcó de forma definitiva su relación y derivó en su posterior divorcio.

Fernando Carrillo sufre dos terribles pérdidas / Facebook: Ferr Carrillo

¿Por qué se divorciaron Catherine Fulop y Fernando Carrillo?

De acuerdo con el testimonio del propio actor, la infidelidad ocurrió tras la boda civil, cuando él y Catherine Fulop regresaron a la casa de los padres de Fernando Carrillo para continuar con la celebración. En medio de un ambiente de euforia y festejo, el actor se encontró con una vecina con quien había tenido una historia previa, reconociendo que existía una fuerte atracción entre ambos.

Carrillo relató que en ese momento se encontraba dominado por el impulso y la falta de control, factores que él mismo atribuye a su corta edad y al consumo de alcohol.

“¿Qué hace uno a los 20 años con las hormonas a millón, con unos tragos encima, recién casado, contento, eufórico?” Fernando Carrillo

Aunque el matrimonio entre Fernando Carrillo y Catherine Fulop fue considerado uno de los más mediáticos de Venezuela, esta infidelidad se convirtió en un episodio determinante en la historia de la pareja. Con el paso del tiempo, ambos enfrentaron las consecuencias emocionales de lo sucedido, aunque decidieron continuar juntos durante varios años más.

¿Cuánto duró el matrimonio de Fernando Carrillo y Catherine Fulop?

El matrimonio entre Fernando Carrillo y Catherine Fulop tuvo una duración de cuatro años. A pesar de que para muchos podría parecer un periodo breve, el actor reconoció que durante todo ese tiempo la actriz argentina estuvo enterada de la infidelidad ocurrida el día de la boda civil.

Según Carrillo, Fulop decidió perdonarlo y continuar con la relación, intentando reconstruir el vínculo que los unía. Sin embargo, el peso de la traición no desapareció con el paso del tiempo. El actor confesó que, mientras se preparaban para la ceremonia religiosa, la culpa se volvió cada vez más intensa.

“Me sentía tan culpable, tan mal, tan sucio, y la amaba profundamente”, declaró frente a las cámaras. Estas palabras reflejan el estado emocional que atravesaba en ese momento, previo a tomar una decisión que marcaría un antes y un después en la relación.

A pesar de la confesión y el perdón, la pareja enfrentó diversas dificultades que, con el paso de los años, derivaron en diferencias irreconciliables. Finalmente, Fernando Carrillo y Catherine Fulop decidieron poner fin a su matrimonio, cerrando así una etapa que fue ampliamente seguida por los medios de comunicación.

¿Qué dijo Fernando Carrillo sobre la infidelidad el día de su boda?

Durante la entrevista, Fernando Carrillo explicó que, antes de la ceremonia religiosa, tomó la decisión de confesarle a Catherine Fulop lo ocurrido. El actor señaló que sentía la necesidad de iniciar su vida espiritual sin mentiras, por lo que consideró indispensable hablar con total honestidad antes de subir al altar.

Según su relato, la actriz escuchó la confesión y, de manera sorprendente para muchos, optó por perdonarlo y continuar con los planes de boda. Este acto fue visto en su momento como una muestra de compromiso por parte de Fulop, quien decidió apostar por la relación a pesar de lo sucedido.

Carrillo también reconoció que su inmadurez fue un factor clave en aquel episodio. Aseguró que, con el paso del tiempo, ha reflexionado sobre sus decisiones y sobre el impacto que estas tuvieron en su vida personal y profesional. Sin embargo, se limitó a narrar los hechos tal como ocurrieron, sin justificar ni minimizar la situación.

