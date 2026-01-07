Ana Brenda Contreras fue hospitalizada de emergencia; ¿estuvo en riesgo de morir?: “Un fallo renal”

La actriz Ana Brenda Contreras recordó que estuvo muy grave y hospitalizada tras sufrir una crisis de salud por una bacteria. En su podcast “Ella sin filtrós” reveló uno de los momentos más angustiantes de su vida. Lo que parecía un viaje de celebración a Nueva York para asistir a los premios Emmy terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla de salud que la llevó directo al hospital. Malestares intensos, vómitos, ganglios inflamados y un diagnóstico que encendió las alarmas médicas pusieron en riesgo su bienestar y la hicieron pensar en lo más importante de su vida: su hija.

Ana Brenda revela que estuvo hospitalizada por una bacteria. / Redes sociales

¿Qué dijo Ana Brenda Contreras sobre sus complicaciones de salud?

Ana Brenda contó que los primeros síntomas aparecieron poco antes de emprender el viaje. A pesar de sentirse mal, decidió volar acompañada de su esposo. “El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito…”, relató en el episodio.

Aunque tuvo dudas y presentimientos de que algo no estaba bien, la actriz siguió adelante con el viaje. Sin embargo, durante el vuelo y al llegar a la Gran Manzana, su estado empeoró. “Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle… algo sentía que no me entraba… Me sentía fatal, dije: ‘Yo creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada”, recordó.

Ante el malestar, decidió regresar al hotel para descansar, pero ahí vino uno de los momentos más alarmantes. “De repente me despierto de una pequeña siesta y tengo dos bolas aquí (en el cuello), enormes… Me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo”, explicó, dejando claro que el dolor era generalizado.

Ana Brenda Contreras presume a su bebé / IG: @anabreco

¿Por qué fue hospitalizada Ana Brenda?

La situación se volvió tan grave que Ana Brenda Contreras, actriz mexicna, acudió de inmediato al hospital, donde fue ingresada para realizarle múltiples estudios.

Ahí recibió una noticia que la llenó de miedo. “Me pasan a la camilla, me hacen diez mil estudios y aquí es donde viene el susto. Me cuentan que vienen las plaquetas en quince mil… (Me dijeron): ‘Estás en peligro de entrar en sepsis’… fallo renal, que los órganos empiezan a fallar y a colapsar…”, relató.

Tras horas de incertidumbre, los médicos lograron descartar enfermedades más graves y encontraron la causa del problema. “Después del susto de nuestras vidas… eran solo las plaquetas lo que estaba fallando… llegaron los doctores a la conclusión de que había sido una bacteria, un bicho que me entró por algo que comí”, explicó Ana Brenda.

Sin embargo pese a la grave situación en la que se encontraba y varios estudios realizados, Ana Brenda se le diagnóstico que se habían elevado las plaquetas por una bacteria que agarró por medio de la comida.

“Mi cuerpo estaba en número rojos… algunas veces hace como una cosa exagerada y se come las plaquetas, te mata las plaquetas, te inflamas corporalmente”, agregó.

¿Qué dijo Ana Brenda sobre su hija tras la crisis de salud?

Aunque el diagnóstico final fue menos grave de lo que se temía, Ana Brenda Contreras reconoció que el miedo no desapareció fácilmente. “Nos pintaban algo horrible, nos hablaban de muchas cosas, de enfermedades fuertes… me hablaban de un raspado de médula”, recordó.

La actriz confesó que ese momento fue uno de los más duros de su vida y tuvo miedo de morir y dejar a su hija. “Nos llevamos el susto de nuestras vidas, cuando pasa algo así lo primero que piensas es: ‘Tengo una hija y qué voy a hacer, tengo que estar para ella’”, compartió.

Finalmente, pudo regresar a casa para continuar con los estudios médicos, una decisión que tuvo un motivo muy claro. “Me pude regresar para continuar los estudios en casa, que es donde yo vivo, cerca de mi bebé, que era un factor importantísimo…”, confesó.

Hoy, Ana Brenda se siente agradecida de que todo haya quedado en un gran susto, pero reconoce que fue una experiencia que la marcó profundamente y le recordó qué es lo verdaderamente importante en su vida.

