Actriz acusa malos tratos de Ana Brenda Contreras en el set: “Era insoportable”

A pocos días de que se anunciara la participación de Ana Brenda Contreras como investigadora en ¿Quién es la máscara?, la actriz se ha visto envuelta en una polémica que involucra Gaby Mellado, quien recordó una mala experiencia al trabajar con ella en la telenovela “Corazón indomable” de 2013.

¿Qué pasó entre Gaby Mellado y Ana Brenda Contreras durante “Corazón indomable”?

En entrevista para “Famosos sin censura”, Gaby Mellado relató un tenso momento que protagonizó con la protagonista de una telenovela, aunque no dio el nombre de Ana Brenda después confirmó que si se trataba de ella.

“Me pasó precisamente con la protagonista de una novela en la que estuve, me metió una regañada porque sin querer estábamos en una escena y entonces ella tenía que llorar... Entonces empieza a llorar, yo la abrazo y sin querer le tapo el micrófono, en eso el corte se va a revisar y me dicen ‘Gaby, le tapaste el micrófono’, se volteó diciéndome una cantidad de groserías”.

Gaby Mellado acusó a Ana Brenda Contreras de ser insoportable en el set de Corazón indomable. / Redes sociales

Según Gaby Mellado, Ana Brenda reaccionó muy molesta y la trató mal y la acuso de no ser profesional.

“Empezó a gritar así como de: '¡Esta vieja, no puede ser posible porque no traen actrices profesionales!’ y de repente yo pasmada, porque eran los primeros días de filmación, no nos conocíamos de antes”.

“Era una mujer insoportable, a mí me parecía una mala persona que llegaba y no saludaba y aparte, en la telenovela, era una relación muy cercana a la que teníamos en escena. De repente, en una de las escenas hubo esta reacción desmedida, me acerqué y le dije: ‘Oye, te ofrezco una disculpa de verdad, no fue a propósito’, y me volteó a ver con una cara y ni siquiera me respondió nada”. Gaby Mellado

¿En qué telenovela trabajó Ana Brenda y Gaby Mellado?

Durante la entrevista, el conductor le preguntó a Gaby Mellado si por casualidad su personaje cargaba un “changuito”, en referencia a la telenovela “Corazón indomable” y su trabajo junto a Ana Brenda y Daniel Arenas:

"¿No cargabas un changuito?” y ella respondió: “Ándale, sí, por ahí va”.

Esta respuesta generó especulaciones entre los usuarios, quienes de inmediato interpretaron que Gaby se refería a Ana Brenda porque su personaje “Soledad” cargaba un changuito y era la hermana de la protagonista.

Gaby Mellado responde a polémica por acusar a Ana Brenda de malos tratos

Recientemente, en una alfombra roja, en un encuentro con la prensa se le preguntó a Gaby Mellado sobre si la protagonista mencionada en la entrevista era Ana Brenda.

La actriz confirmó que sí se trataba de ella y aclaró que nunca lo dijo con mala intención, sino que simplemente no hubo química entre ambas:

“Sí, fue difícil, la verdad es que es muy profesional, eso sí lo tengo que decir. Lo que sea de cada quien, es una actriz que sabe lo que tiene que decir, dónde se tiene que parar y una personalidad brutal, pero la verdad, fuera de cámara, no tuvimos clic”, concluyó.

