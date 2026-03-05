Ana Brenda Contreras revela si regresa como villana de telenovelas y destapa: ¿se viene segunda parte de Teresa?

La actriz Ana Brenda Contreras, conocida por interpretar a Aurora en la telenovela Teresa, se pronunció sobre los rumores de una posible continuación de la historia protagonizada por Angelique Boyer, ¿qué dijo?, ¿volveremos a ver a la icónica villana en pantalla? Te contamos los detalles.

Ana Brenda Contreras habló sobre la propuesta de retomar la telenovela Teresa y si existe la posibilidad de una secuela. / Redes sociales

¿De qué se trata Teresa?

La telenovela Teresa narra la historia de una joven que, impulsada por sus ambiciones económicas, busca mejorar su posición social a toda costa. Teresa (Angelique Boyer) inicialmente está enamorada de Mariano (Aarón Díaz), pero su ambición la hace acercarse al profesor y abogado Arturo de la Barrera, por sus acciones y decisiones, la protagonista se queda sola.

La ambición le gana y finalmente, al verse rechazada por su familia y amigos y aceptar la soledad, decide cambiar su actitud, devolviendo el dinero que había obtenido ilícitamente y buscando el perdón de Arturo. La historia concluye con un reencuentro emocional entre Teresa y Arturo, mostrando el cierre de su transformación personal y la reconciliación entre ambos. Aunque la telenovela cuenta con distintos finales alternativos.

Ana Brenda Contreras reacciona a la idea de continuar la telenovela Teresa. / Redes sociales

¿Habrá segunda parte de la telenovela Teresa?

Luego de que surgiera la idea de una posible continuación de la telenovela Teresa, la actriz Ana Brenda Contreras reaccionó a la propuesta hecha por Margarita Magaña sobre retomar la historia que se transmitió en 2010 y que fue producida por José Alberto Castro. El comentario abrió la conversación entre seguidores de la telenovela, quienes recordaron a los personajes y plantearon cómo podría continuar la historia años después.

Al ser cuestionada por medios sobre esta posibilidad, Ana Brenda señaló que la idea le parecería interesante, aunque dejó claro que no existe ningún proyecto confirmado. “¿Te imaginas? Imagínate qué haríamos, no sé. Estaría muy interesante. Cuando hay buenos personajes, las historias trascienden y son icónicas e inmortales, son de generación tras generación. Ojalá se haga”, dijo en entrevista con medios.

Hasta ahora, la actriz no confirmó que exista un plan para realizar una continuación, sino que respondió a la propuesta planteada públicamente por Margarita Magaña. Sus palabras reflejan que la idea de retomar la historia podría resultar atractiva para quienes formaron parte del proyecto, aunque por el momento se mantiene solo como una posibilidad comentada entre los actores y el público.

¿Segunda parte de Teresa? Ana Brenda Contreras opina sobre retomar la historia. / Redes sociales

¿Quién es Ana Brenda Contreras?

Ana Brenda Contreras es una actriz nacida el 24 de diciembre de 1986 en McAllen, Texas, Estados Unidos. De ascendencia mexicana, ha desarrollado su carrera artística principalmente en la televisión mexicana. Además de su trabajo en la actuación, también ha participado en proyectos como modelo y empresaria dentro del medio del entretenimiento.

Inició su trayectoria en la industria como cantante tras participar y resultar ganadora del reality show Popstars. Más tarde dio el salto a la actuación y en 2005 debutó en la televisión con un personaje en la telenovela Barrera de amor, lo que marcó el inicio de su camino dentro de los melodramas.

Con el paso de los años obtuvo papeles protagónicos en diversas producciones televisivas. Entre sus personajes más conocidos se encuentran:



Maura Albarrán en Sortilegio (2009)

Aurora Alcázar en Teresa (2010)

Ana Paula Carmona en La que no podía amar (2011)

María Alejandra Mendoza en Corazón indomable (2013).

