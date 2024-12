Enrique ‘el Perro’ Bermúdez revela cuándo saldría del hospital y da detalles de su salud este 18 de diciembre

Hace algunos días, se dio a conocer que Enrique ‘el Perro’ Bermúdez había sido hospitalizado de emergencia. En aquel entonces, no se dieron muchos detalles de su condición y solo se mencionó que estaba estable.

En medio de la incertidumbre, el narrador deportivo compartió un mensaje en X (antes Twitter) para revelar cuál es su estado actual de salud. En su publicación lanzada el pasado martes 17 de diciembre, mencionó que ingresó al hospital por un tema en su presión arterial, además de tener agua en los pulmones.

“Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud. Tuve un episodio muy peligroso, con presión arterial 225/198 y agua en los pulmones, que controlaron en el hospital. Después de varios estudios, resulté con insuficiencia cardiaca”, declaró.

Enrique ‘el Perro’ Bermúdez mensajes en X / X

¿Enrique ‘el Perro’ Bermúdez será operado por su insuficiencia cardiaca?

En su post, también aclaró que, afortunadamente, no deberá someterse a una intervención quirúrgica. El comentarista dijo que su médico le recomendó un estricto plan alimenticio y un programa de ejercicios. En caso de que esto no funcione, deberá usar un marcapasos.

Enrique ‘el Perro’ Bermúdez “Gracias a Dios no tendrán que operar el corazón. Tendré que modificar mi alimentación, seguir un plan médico y continuar con el ejercicio que siempre he hecho. Si esto no da resultado, se me colocará un marcapasos para mejorar la arritmia. Nunca había tenido problemas con mi motor”

Enrique ‘el Perro’ Bermúdez hospitalizado / Redes sociales

Enrique ‘el Perro’ Bermúdez: ¿Cuándo saldrá del hospital?

Durante la emisión más reciente de ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante reprodujo un audio que el propio Enrique ‘el Perro’ Bermúdez le mandó desde el hospital.

En el mensaje, el narrador confirma que no necesita una operación, pero que deberá quedarse un poco más en el hospital para asegurar que está bien. De igual forma, señaló que, probablemente, mañana 19 de diciembre, podrá regresar a su casa, prometiendo que, en caso de ser así, ofrecerá una entrevista exclusiva via zoom al programa.

“Mañana, si salgo, podemos hacer un enlace por zoom. Hoy sí es imposible. No me dan chance, me tienen todo cableado. Fue una insuficiencia cardíaca y no me van a operar, pero, a lo mejor, voy a traer un marcapasos. Eso se va a resolver en seis meses”, expresó.

Estado de salud de Enrique ‘el Perro’ Bermúdez / Captura de pantalla

David Faitelson le manda un emotivo mensaje a ‘el Perro’ Bermúdez

Tras mostrar el audio de Bermúdez, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a David Faitelson, otro reconocido comentarista deportivo, quien no dudó en mandarle un emotivo mensaje a su colega.

“Siempre he apreciado el tono humano de ‘el Perro’ Bermúdez. Es un gran ser humano. Es un niño grandote. Simpático, te ríes con él. El fútbol mexicano le debe hacer un homenaje”, indicó.

También reconoció que, durante mucho tiempo, ambos estuvieron en una especie de “guerra fría”. No obstante, después limaron asperezas y actualmente son grandes amigos.

