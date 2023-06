Lydia Cacho revela escalofriantes acusaciones contra Alejandro Marcovich por parte de su familia

Lydia Cacho tuvo acceso al expediente de la denuncia en contra del exintegrante de los Caifanes que interpuso la madre de sus hijos.

Lydia Cacho destapó impactantes testimonios y acusaciones en contra de Alejandro Marcovich por parte de su familia. De acuerdo con lo que relata la periodista en el portal Opinión 51, el exintegrante de Caifanes está evaluado con alto índice de peligrosidad y alto riesgo de violencia feminicida.

Según dio a conocer Lydia Cacho, la familia del músico le dio acceso al expediente judicial en el que consta toda serie de vejaciones en que habría incurrido Marcovich en contra de su exesposa e hijos.

La expareja del guitarrista interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar en 2014, sin embargo, Marcovich se amparó para evitar ser arrestado. Nuevamente, la familia se ha presentado ante la Fiscalía para declarar respecto de los abusos que han sufrido por parte del músico.

Lydia Cacho revela escalofriantes abusos de parte de Alejandro Marcovich a su familia. / Instagram: lydiacacho

Lydia Cacho revela impactantes testimonios de la familia de Alejandro Marcovich

La periodista detalla en la columna “Crueldad y Fama” del portal Opinión 51 que Alejandro Marcovich ha atentado físicamente en varias ocasiones en contra de su exesposa e hijos; a su hija le fracturó la clavícula y los ha chantajeado con atentar contra su propia vida si no lo cuidan en el hospital mientras recibe las quimioterapias por el cáncer de próstata que padece.

El exguitarrista de Caifanes ha atentado en contra de su familia, según reveló la periodista. / Instagram: @alejandro_marcovich

Harta de la violencia física, económica y psicológica, la exesposa de Marcovich interpuso la denuncia y la policía ha activado “Código Águila” debido a la alta peligrosidad del músico y probabilidad de que atente de manera grave en contra de su exesposa e hijos.

Lydia Cacho cuestiona que Marcovich se ha usado todo tipo de argucias para evitar ir a prisión y, presuntamente, ha usado su fama para incitar a sus seguidores de redes sociales para que acosen a sus hijos y expareja.

El guitarrista es evaluado como de alta peligrosidad y tiene orden de restricción. / Instagram: @alejandro_marcovich

Lydia Cacho es insultada en redes sociales por destapar acusaciones contra el músico

Recién, la periodista denunció a través de sus redes sociales que, luego de haber publicado su columna, ha recibido cantidad de insultos de parte de seguidores de Alejandro Marcovich. Lydia Cacho publicó varios tuits en los que pide a los fans del músico que, si tanto les preocupa “que lo vayan a cuidar al hospital”:

“A los fans a Marcovich que me envían insultos pueriles: muchachos no se desgasten, yo soy una periodista profesional y no me afecta su violencia. Si aman a su artista vayan a cuidarlo al hospital, porque nosotras queremos cuidar a su familia. Ningún niño merece violencia.” Así escribió la periodista.

La periodista mexicana denunció acosos en redes sociales por parte de los fans del músico. / Twitter: @lidiacachosi

En otro tuit señala que los niños no merecen una vida de violencia: “Y lo repetiré hasta en día en que me muera: todos los niños merecen amor, cuidados, afecto y ser validados como seres humanos. Los patrones de masculinidad tóxica violenta les hacen tanto daño a ellos como a las niñas. Vamos a cuidarles para romper los ciclos de violencia.” Expresó la periodista.

Por otra parte, asegura la periodista y escritora que la familia de Marcovich no sería la única que habría sufrido violencia de parte de él; también hay músicos a quienes ha golpeado y alumnas que ha acosado, sin embargo, no se han atrevido a denunciar.