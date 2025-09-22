¿Doña Cuquita olvidó a Vicente Fernández con un nuevo amor? La captan besando a otro hombre: VIDEO

Este domingo, se viralizó un video María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “doña Cuquita”, viuda del legendario Vicente Fernández, quien fue captada en un momento muy cariñosa con un hombre durante un concierto de su hijo Alejandro Fernández.

Las imágenes han desatado una ola de especulaciones, comentarios y hasta teorías sobre un posible nuevo romance.

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández es captada besando a misterioso hombre

Durante una reciente presentación de Alejandro Fernández, las cámaras de algunos asistentes captaron a doña Cuquita abrazando y besando en la boca a un hombre, lo que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter).

El gesto, que para muchos fue interpretado como una muestra de cariño romántico, generó titulares y comentarios que aseguraban que la viuda del “Charro de Huentitán” estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, a más de cuatro años del fallecimiento del ícono de la música ranchera.

Mira: América Guinart habla de cómo afectó la serie de Vicente Fernández a doña Cuquita

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández es captada con otro hombre ¿nuevo romance? / Redes sociales

¿Con quién se besó doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, en el concierto de Alejandro Fernández?

Aunque el video de doña Cuquita es auténtico, la versión de un nuevo romance fue rápidamente desmentida por la creadora de contenido y locutora Chamonic, quien aclaró la identidad del hombre en cuestión y aseguró que se trata de Jaime Abarca Villaseñor, hermano de la viuda de Vicente Fernández.

“Así se hacen los chismes. Este video se está haciendo viral porque dicen que doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, estaba en el concierto de su hijo Alejandro Fernández con su nuevo novio, porque se toman de la mano y se dan un beso entre la mejilla y la boca. Quien realmente es el señor Jaime, su hermano mayor”, escribió Chamonic en sus redes sociales.

La aclaración ayudó a poner en contexto una costumbre muy particular de la familia Fernández que es besarse en la boca como muestra de cariño.

Mira:Debutan los hijos de Alejandro Fernández con su dueto TINU X EMI; en la alfombra roja platicamos con famosos

¿Por qué la familia Fernández se besa en la boca?

Este gesto de afecto no es nuevo entre los Fernández. Chamonic subrayó que la familia siempre ha sido muy unida y expresiva, lo que ha generado debate en más de una ocasión.

Alejandro Fernández, por su parte, ha defendido públicamente esta práctica. En declaraciones a medios en Ciudad de México, dijo: “Esta es una costumbre familiar y no nos interesan las críticas. Yo a mis hijos también los beso en la boca, tal y como me lo enseñó mi padre, y eso no significa nada sobre nuestras tendencias sexuales”.

Así, lo que para algunos fue motivo de escándalo, para los Fernández es simplemente una muestra de cariño familiar.

Mira: Alejandro Fernández invita a Doña Cuquita a un increíble paseo por las alturas