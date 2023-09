Debutan los hijos de Alejandro Fernández con su dueto TINU X EMI; en la alfombra roja platicamos con famosos

Emiliano y Valeria son hijos de la relación del Potrillo con Ximena Díaz.

El productor Pedro Damián estaba en el evento y nos contó sobre el reencuentro de RBD y las declaraciones de Anahí sobre su salud.

La noche del jueves 31 de agosto, hicieron su debut oficial los hijos del Potrillo, Emiliano y Valeria con su dueto TINU X EMI, donde tuvieron como madrina a Pati Chapoy.

Previo al show case, se realizó una alfombra roja donde se dieron cita la familia Fernández, encabezada por doña Cuquita, Vicente Jr. y su prometida Mariana González, Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga y América Fernández. Incluso, también llegó el productor Pedro Damián.

A su paso por la alfombra doña Cuquita dijo que vino a apoyar a sus nietos: “Vengo con mucho amor, a desearles buena suerte a mis nietos. Estoy muy emocionada. Les doy lo mejor de mí, mi corazón y todo lo mejor para ellos”.

Vicente Jr. en encuentro con los medios comentó que está muy emocionado por su próxima boda con Mariana González. Por su parte, su prometida señaló algunos detalles de su enlace matrimonial con Vicente: “Ya casi está todo listo. Estamos a un pasito. El vestido quedó en llegarme en estos días, donde ya empiezan los nervios”.

Los hijos del Potrillo se lanzaron como cantante y son el dueto TINU X EMI, y están estrenando su sencillo Déjà vu. / Isunza y Pérez

Te recomendamos: Exesposa de Alejandro Fernández llegó al altar, tras 10 años de relación con su pareja; así fue la boda

Mariana contó que tendrá dos vestidos para su boda; uno se lo están haciendo y el otro llegará proveniente de Sarajevo. Tan contenta estaba que le deseó a todo el mundo que encuentre un “Vicente en su vida”.

Al pasar ante los medios, los ahora cantantes Valeria y Emiliano están muy felices de lanzarse como intérpretes: “Estamos agradecidos con todos por estar aquí esta noche. Ansiosos de que escuchen y disfruten con nosotros; con mi familia y seres queridos viendo este proyecto que está floreciendo”, dijo Valeria.

En tanto, Emiliano habló del consejo que les dio su padre: “Que le echáramos todas las ganas, porque tenemos unos zapatotes enormes que llenar”.

En esta noche tan especial para Emilio y Valentina se juntó la familia Fernández: Doña Cuquita, Vicente Jr, Alejandra, y su novia Karla, Ximena Díaz y América Fernández. / Isunza y Pérez

América Fernández también se hizo presente en esta noche tan especial para sus hermanos: “Le han echado unas ganas increíbles. Se ha notado su esfuerzo, todo el trabajo que han realizado”.

Además, confesó que también se lanzará como cantante: “Quiero salir como independiente. Yo creo que por ahí por diciembre, donde mi género es tipo bolero, pero más moderno”.

Por su parte, Alejandro agradeció a todos y dijo sentirse orgulloso de sus hijos: “Feliz al verlos echar sus alas a volar. Los veo felices jugando como si fueran todavía bebés, pero realizándose en lo que les gusta”.

Los cantantes fueron presentados ante el público y medios de comunicación por Paty Chapoy, quien fue su madrina. / Isunza y Pérez

Asimismo, reconoció que no les da muchos consejos y simplemente los deja ser: “Yo siempre los he dejado ser lo que ellos quieran. Yo no me meto mucho. Esto es una sorpresa para mí lo que van a sacar”.

El productor Pedro Damián señaló que está feliz por el reencuentro de RBD: “Es un regreso super importante, sobre todo para los fans porque es una reconciliación. Ya que cuando terminamos en el 2014, estábamos en España y ya no dio tiempo de regresar a México. Se quedaron muchas giras pendientes, y lugares por visitar. Ahorita es un buen momento para esos chicos que ahora tienen 30 años”.

Sobre lo que le pasó a Anahí respecto a sus problemas de salud donde ella confesó que había iniciado con desórdenes alimenticios a raíz de que un productor le había dicho que debía bajar de peso para un protagónico, Damián dijo: “No sé a qué productor se refería en la entrevista con López-Dóriga, porque luego de lo que dice sería algo contradictorio. Ella no quiso decir el nombre de la persona”.

Pedro Damián fue uno de los invitados de honor en el debut de los hijos de Alejandro Fernández. / Isunza y Pérez

Además, dijo de Anahí: “Ella es una persona que tiene una capacidad de reconstruirse a sí misma, cuando está en un set, en el escenario es pura luz. A lo mejor sí tenía momentos de soledad, de tristeza. Todos los seres humanos somos así”.

Respecto al problema actual del oído de Anahí dijo: “Eso, sí está muy feo. La salud es súper importante. Estoy seguro qué lo va a superar. Es una mujer muy joven”.

Durante el evento de presentación del dueto TINU X EMI, no podía faltar la patadita de la suerte que el mismo Potrillo les dio a sus hijos. Les deseo toda la suerte del mundo. / Isunza y Pérez

Te podría interesar: Alejandro Fernández alerta de estafas en su nombre y pide a sus fans no dejarse sorprender