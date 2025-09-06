Alejandro Fernández cancela conciertos en Texas por enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

Alejandro Fernández, una de las figuras más queridas de la música regional mexicana, ha preocupado a sus fans tras anunciar que pospondrá dos de sus conciertos debido a complicaciones de salud. El artista ya dio un comunicado y aclara su estado actual de salud.

¿Cuál es la actual gira de Alejandro Fernández y por qué la hizo?

La gira actual de Alejandro Fernández se titula “De Rey a Rey” (también conocida como “De Rey a Rey Tour 2025") y es una serie de conciertos que fue creada como un tributo a su padre, Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del 2021, con el propósito de honrar su legado musical.

En el tour, Alejandro interpreta algunos de los temas más icónicos de su padre, como “Volver, volver”, “El Rey” y “Hermoso cariño”, combinando su estilo personal con la esencia del mariachi tradicional que marcó la carrera de Vicente.

Comenzó el 10 de mayo de 2025 en Seattle y continúa por varios países, incluyendo Estados Unidos, España, América Central y del Sur. En Estados Unidos, incluye múltiples paradas como Miami, El Paso, Phoenix, Las Vegas, entre otras.

Alejandro Fernández / Redes sociales

¿Qué le pasó Alejandro Fernández que canceló sus conciertos en Estados Unidos?

La preocupación entre los seguidores de Alejandro Fernández comenzó tras el anuncio de la cancelación de algunas de sus fechas en Texas. A través de comunicado en sus redes sociales compartieron parte médico emitido por el Dr. Baltazar Servín Vargas, del Centro de Especialidades Médicas en Zapopan, Jalisco.

En el documento se confirma que Fernández fue diagnosticado con salmonelosis , una infección bacteriana que afecta el sistema digestivo y que suele transmitirse por alimentos contaminados.

El cantante comentó que, por recomendación médica, deberá guardar reposo absoluto durante al menos cuatro días. En sus propias palabras:

“Desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días.” Alejandro Fernández

Alejandro Fernández cancela conciertos IG / Redes sociales e IG: alexoficial

¿Alejandro Fernández reprogramará los conciertos cancelados en Texas?

Los conciertos de Alejandro Fernández que se verán afectados por esta pausa médica estaban programados para los días 5 y 6 de septiembre en Dallas y El Paso, respectivamente. Ambos eventos han sido oficialmente reprogramados para el mes de octubre:



Dallas (Dickies Arena): 18 de octubre

El Paso (Don Haskins Center): 19 de octubre

El artista aseguró que los boletos previamente adquiridos serán válidos para las nuevas fechas y agradeció la comprensión y apoyo de su público. En su mensaje en redes sociales, agregó:

“Aquí reposando, nos vemos la próxima semana en Phoenix y Las Vegas.” Alejandro Fernández

Con esto, Fernández confirma que su gira no se cancelará por completo y que los conciertos en Phoenix y Las Vegas programados para la próxima semana siguen en pie, siempre y cuando evolucione favorablemente en su recuperación.

Alejandro Fernández se disculpó tras lo ocurrido y aseguró que sus emociones también lo llevaron a beber de esa manera. / Redes sociales.

¿Qué es la salmonelosis y qué síntomas ocasiona?

La salmonelosis sufrida por Alejandro Fernández, es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Salmonella. Se contrae comúnmente a través del consumo de alimentos o agua contaminada, especialmente carnes crudas o mal cocidas, huevos, y productos lácteos.

Aunque suele ser una enfermedad leve en la mayoría de los casos, en personas activas como cantantes en plena gira (expuestos a estrés físico, cambios de clima y alimentación irregular) puede resultar particularmente debilitante (datos de mayoclinic.com).

Los médicos recomiendan reposo, hidratación constante, dieta blanda y tratamiento antibiótico en casos severos. Fernández ha optado por seguir al pie de la letra estas indicaciones médicas para garantizar una recuperación completa y segura.

“Gracias por su comprensión, nos vemos muy pronto”, concluyó en su publicación.

