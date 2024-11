Alejandro Fernández está enamorado de tres mujeres: ¿Quiénes son los grandes amores del cantante?

Recientemente, Alejandro Fernández sorprendió a todos sus fanáticos al revelar que se encuentra enamorado de tres mujeres, quienes, según el artista, son las personas más importantes y especiales en su vida.

En una entrevista para el programa ‘El gordo y la flaca’, el llamado ‘Potrillo’ mencionó que está muy feliz por todo lo que ha logrado en el ámbito profesional y personal.

También confesó que se encuentra completamente enamorado de tres mujeres, las cuales han sido un pilar muy importante en su vida; sus nietas.

Alejandro Fernández disfruta su faceta de abuelo

“Estoy enamorado de mis tres niñas. Dios me ha regalado tres tesoros hermosos. Estoy que me derrito” Alejandro Fernández

El cantante reconoció que le gusta pasar el tiempo con sus nietas y hasta dejó ver que era un “abuelo” sumamente consentidor.

“(Prefiero) ser abuelo. Los papás están para educarlos y yo estoy para maleducarlos”, manifestó con evidente alegría.

Alejandro Fernández / Redes sociales

Alejandro Fernández revela sus proyectos para 2025

Para finalizar la conversación, reveló que el próximo año se estrenará un concierto especial que realizó en la Plaza Toros. De igual forma, habló un poco de una gira que está preparando en honor a su padre, la cual incluirá presentaciones en México y varios países de Latinoamérica.

“Hicimos un homenaje a mi padre. Vamos a estar de gira por todo Estados Unidos, México, Sudamérica y España”, señaló, agradeciendo el cariño y apoyo que ha recibido de su público.

Alejandro Fernández / Redes sociales

Alejandro Fernández hace gira en honor a su padre, Vicente Fernández

Hace algunas semanas, Alejandro Fernández confirmó que realizaría una gira en honor a su padre, Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del 2021. Dicho tour llevará por nombre ‘De rey a rey’ y comenzará en mayo del 2025.

“Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, me enseñó a montar a caballo, me enseñó a portar un traje de charro, a cantar la música mexicana desde el pecho, el amor al público y al escenario. Pero lo mejor que me enseñó mi padre fue que yo, como buen mexicano ‘No me sé rajar”, expresó en un comunicado.

También reveló que su esperada gira comenzará el 10 de mayo en Seattle, Washington. Aunque en ese momento solo anunció fechas para Estados Unidos, ahora se sabe que también visitará México, Latinoamérica y España.

Tras confirmar el tour, el cantante visitó la tumba de su padre para obtener su bendición: “Antes de volar para hacer los homenajes, sentí que tenía que ir por mi bendición. Así que fui por mi mamá, agarramos una bocina, un par de caballitos de tequila y fuimos a visitarlo”, compartió en sus redes sociales.

