Alejandro Fernández a sus 54 años sorprende: ¿será papá por sexta vez con Karla Laveaga?

En conversación con la prensa, Alejandro Fernández reconoció que la paternidad sigue siendo un tema importante en su vida y que, a pesar de ya ser padre de cinco hijos, no ve su edad como un impedimento. El intérprete señaló que mantiene un diálogo abierto con Karla sobre los proyectos familiares y que ambos contemplan la posibilidad de dar el siguiente paso. La noticia ha provocado reacciones inmediatas en redes sociales y en el mundo del espectáculo, donde se especula sobre si ‘el Potrillo’ podría dar la bienvenida a un sexto heredero. ¿Ya hay bebé en camino?

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre convertirse en padre nuevamente?

Durante un encuentro reciente con los medios, Alejandro Fernández habló con franqueza sobre sus deseos de ser padre por sexta ocasión. El intérprete, que mantiene una relación estable con Karla Laveaga desde hace varios años, no dudó en responder cuando se le cuestionó sobre el tema: “Claro, la tarea la estamos haciendo, dijo entre risas, sin dar más detalles sobre si ya existe un plan concreto o un embarazo en curso. ¿Será que ya hay bebé en camino?

Fernández explicó que, más allá de los compromisos profesionales, también dedica tiempo a sus proyectos personales y familiares. Subrayó que mantiene una relación de confianza y buena comunicación con Karla, lo que les permite conversar abiertamente sobre la posibilidad de tener un hijo.

La declaración se dio en un contexto particular, ya que ese mismo día el Potrillo fue cuestionado sobre la noticia de que su hermano, Vicente Fernández Jr., se convertirá en padre. Al principio, Alejandro reaccionó con sorpresa y hasta preguntó si se trataba de una broma por el Día de los Inocentes, pero después felicitó a su hermano y le deseó lo mejor en esta nueva etapa.

¿Cuántos hijos tiene actualmente Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández ya es padre de cinco hijos:



Alejandro Fernández Guinart

Camila Fernández

América Fernández

Valentina Fernández

Emiliano Fernández

Cada uno ha estado en mayor o menor medida en la vida pública debido a la notoriedad de su padre. Algunos han compartido escenarios con él, mientras que otros se han mantenido con un perfil más reservado. Sin embargo, todos han manifestado respeto por las decisiones personales del cantante y lo han acompañado en momentos importantes de su carrera.

¿Quién es Karla Laveaga?

Karla Laveaga Vuilleumier es mucho más que la novia del “Potrillo”. Originaria de Guadalajara, Jalisco, esta joven nacida el 20 de septiembre de 1991 se ha consolidado como una figura en redes sociales y en el mundo del diseño. Con una personalidad discreta pero elegante, ha sabido abrirse camino en distintas facetas: es influencer, modelo y diseñadora de interiores.

En Instagram suma más de 200 mil seguidores, a quienes muestra un estilo de vida que combina viajes, moda y momentos íntimos, donde de vez en cuando aparece al lado de Alejandro Fernández. Además, ha incursionado en proyectos de asesoría de imagen para novias y mantiene una fuerte inclinación artística, con la fotografía como una de sus pasiones.

La historia de amor entre Karla Laveaga y Alejandro Fernández comenzó alrededor de 2011. Su relación no ha estado exenta de altibajos: en 2019 decidieron separarse, pero el destino los volvió a reunirse en 2021. Desde entonces se han mostrado como una pareja más consolidada, dejando claro que lo suyo va más allá de las apariciones públicas.

