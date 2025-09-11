Alejandro Fernández tras complicaciones de salud reaparece y toma importante decisión en su carrera

Alejandro Fernández encendió las alarmas entre sus fans al cancelar dos conciertos en Texas por un problema de salud que lo dejó fuera de los escenarios. El intérprete de “Mátalas” y “Me dediqué a perderte” fue diagnosticado con salmonelosis, una infección que lo obligó a guardar reposo absoluto. Pero ahora, tras días de incertidumbre, reaparece con un mensaje ¿Está pensando en retirarse?

¿Por qué Alejandro Fernández canceló conciertos en Estados Unidos y qué enfermedad lo afectó?

Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, preocupó a sus fans el pasado fin de semana al anunciar la cancelación de dos conciertos en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el cantante reveló que fue diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que afecta el sistema digestivo y puede provocar fiebre, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

El parte médico fue emitido por el Dr. Baltazar Servín Vargas, del Centro de Especialidades Médicas en Zapopan, Jalisco, y confirmaba que el “Potrillo” debía guardar reposo absoluto durante al menos cuatro días. En palabras del propio Alejandro:

“Desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días.” Alejandro Fernández

Las fechas afectadas fueron las del 5 y 6 de septiembre en Dallas y El Paso, Texas, respectivamente.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos reprogramados de Alejandro Fernández en Texas?

La buena noticia llegó rápido. Alejandro Fernández confirmó que los conciertos cancelados en Texas ya tienen nuevas fechas. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante aseguró que su médico le dio luz verde para volver a los escenarios este mismo fin de semana.

“Acabo de ver a mi doctor y me dio luz verde para cantar, nos vemos este fin de semana” Alejandro Fernández

Las nuevas fechas para los conciertos son:



Dallas (Dickies Arena): 18 de octubre

El Paso (Don Haskins Center): 19 de octubre

Los boletos previamente adquiridos serán válidos para las nuevas fechas, y el cantante agradeció la comprensión de su público.

¿Alejandro Fernández ya se recuperó? ¿Qué dijo sobre su regreso a los escenarios?

Tras unos días de incertidumbre, Alejandro Fernández reapareció en sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su recuperación tras la salmonelosis. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante explicó que había acudido al médico y recibido luz verde para retomar sus conciertos.

“Acabo de ver a mi doctor y me dio luz verde para cantar, nos vemos este fin de semana”, declaró el hijo de Vicente Fernández, confirmando que su estado de salud ha mejorado notablemente.

Además, Alejandro Fernández alentó a sus seguidores a no perderse sus próximas presentaciones, asegurando que se siente completamente recuperado y listo para regresar a los escenarios con la energía y pasión que siempre lo han caracterizado. Retomará su gira “De Rey a Rey Tour 2025”, un emotivo homenaje a su padre, el legendario Vicente Fernández, fallecido en diciembre de 2021. Este recorrido incluye clásicos inolvidables como “Volver, volver”, “El Rey” y “Hermoso cariño”, interpretados con el sello personal de Alejandro, sin perder la esencia del mariachi tradicional que definió la carrera de su padre.

El tour comenzó el 10 de mayo de 2025 en Seattle y recorrerá varios países, incluyendo Estados Unidos, España, América Central y América del Sur. En territorio estadounidense, el “Potrillo” tiene paradas en ciudades como Miami, Phoenix, Las Vegas, Dallas y El Paso, entre otras.

¿Qué es la salmonelosis y cómo afecta a artistas como Alejandro Fernández en plena gira?

La salmonelosis es una infección provocada por la bacteria Salmonella, que se transmite principalmente por el consumo de alimentos o agua contaminada. Es común en carnes crudas o mal cocidas, huevos, productos lácteos y vegetales mal lavados.

Aunque la salmonelosis suele ser leve en la mayoría de los casos, puede resultar particularmente debilitante para personas activas como Alejandro Fernández, quien se encuentra en plena gira enfrentando estrés físico, cambios de clima y alimentación irregular. De acuerdo con información de mayoclinic.com, los síntomas más comunes incluyen:



Fiebre

Diarrea

Dolor abdominal

Vómitos

Malestar general



El tratamiento recomendado incluye reposo, hidratación constante, dieta blanda y antibióticos en casos severos. Alejandro Fernández siguió al pie de la letra las indicaciones médicas para garantizar una recuperación completa.