Famoso cantante de los años 80 revela graves problemas de salud tras varias cirugías: “Todo salió mal”

Una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, ha vuelto a ser tema de conversación, no por un nuevo proyecto artístico, sino por su complicado estado de su salud. El cantante, cuya voz ha marcado generaciones y ha acompañado producciones cinematográficas icónicas de Disney, reveló recientemente que en los últimos años ha atravesado una serie de padecimientos que han transformado por completo su vida cotidiana. Te platicamos quién es y qué padece.

¿Qué famoso cantante anunció que tiene problemas de salud tras someterse a cinco cirugías?

El cantante británico, Phil Collins, recordado por un gran listado de éxtos explicó que su estado de salud se ha visto afectado por una serie de eventos desafortunados que ocurrieron casi de manera simultánea.

Entre ellos, destacó problemas severos en la rodilla, una infección por COVID-19 adquirida mientras se encontraba hospitalizado y complicaciones renales que agravaron aún más su condición.

“ Tengo una enfermera interna las 24 horas para asegurarme de que tomo mi medicación correctamente ”, expresó Collins.

Estas afecciones no solo impactaron su salud, sino también su independencia, pues actualmente necesita apoyo para realizar actividades básicas y desplazarse, algo impensable años atrás para uno de los músicos más activos del escenario internacional.

¿Cuáles son las enfermedades que padece el cantante Phil Collins?

En una reciente entrevista en el programa BBC Two, conducido por Zoe Ball, Phil Collins compartió detalles de las múltiples intervenciones quirúrgicas y problemas médicos que ha enfrentado:

“He tenido problemas con la rodilla; todo lo que podía salir mal me salió mal ”, confesó el artista. Según relató, el desgaste físico fue tal que incluso sus riñones comenzaron a fallar, generando un cuadro clínico delicado que requirió atención especializada y vigilancia constante.

Uno de los puntos más críticos en la salud de Collins ha sido el deterioro de su movilidad. El cantante reveló que se sometió a cinco cirugías en la rodilla con la esperanza de recuperar estabilidad y reducir el dolor que le impedía caminar con normalidad.

“ Tuve cinco operaciones en mi rodilla, ahora tengo una rodilla que funciona y puedo caminar, aunque con ayuda, ya sabes, muletas o lo que sea ”, explicó.

¿Quién es Phil Collins y cuáles son sus canciones más famosas?

Philip David Charles Collins, nacido en 1951, comenzó su acercamiento a la música desde los cinco años, cuando recibió su primera batería, instrumento que definiría gran parte de su carrera.

Su vida dio un giro decisivo en 1970 cuando se unió a la banda británica Genesis como baterista. Tras la salida de Peter Gabriel en 1975, Phil asumió el rol de cantante principal, lo que marcó una nueva etapa para la banda y la llevó a un éxito comercial sin precedentes.

Con Genesis, Collins fue parte de algunos de los temas más emblemáticos del rock progresivo y pop de finales del siglo XX, entre ellos:



“Follow you follow me”,

“Mama”,

“Invisible touch” y

“I can’t dance”.

Paralelamente, Phil Collins inició una exitosa carrera como solista a principios de los años ochenta. En su álbum debut, Face Value (1981), destacó el icónico tema “In the air tonight”, famoso por su atmósfera oscura y su inolvidable entrada de batería.

