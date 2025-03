Fallece querido cantante de pop de los 80s, a los 60 años por complicaciones tras diálisis

La música pop británica despide con tristeza a Stedman Pearson, uno de los miembros más emblemáticos de Five Star. El artista murió el 10 de marzo de 2025, a los 60 años, mientras se sometía a un tratamiento de diálisis. Su familia compartió la lamentable noticia, destacando su legado y recordándolo como “un caballero y un ser humano excepcional”.

¿De qué murió Stedman Pearson?

De acuerdo con la información proporcionada por su hermana, Deniece Pearson, el artista padecía diabetes y se encontraba bajo un tratamiento de diálisis cuando ocurrió su fallecimiento. Aunque no se han dado más detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte, se sabe que Pearson había lidiado con problemas de salud en los últimos años.

Su familia y allegados lo han despedido con emotivos mensajes, destacando su talento, su calidez humana y su contribución al mundo de la música. “Fue un hermano increíble, un artista excepcional y un hombre con una energía única”, expresó Deniece en un comunicado.

El legado de Stedman Pearson con Five Star

Stedman Pearson alcanzó la fama en la década de 1980 como parte de Five Star, una banda británica que marcó una época con su estilo pop, sus coreografías sincronizadas y su estética glamorosa.

Fundada en 1983 y dirigida por su padre y mánager, Buster Pearson, Five Star fue comparado en numerosas ocasiones con The Jackson Five debido a la dinámica familiar del grupo y su presencia en el escenario.

Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones icónicas como:



System Addict (1986)

(1986) Can’t Wait Another Minute (1986)

(1986) Rain or Shine (1986)

(1986) Find the Time (1986)

The Slightest Touch (1987)



Estos temas los llevaron a alcanzar varios álbumes en el Top 20 del Reino Unido y sencillos en el Top 40. En 1987, Five Star recibió el premio a Mejor grupo británico en los prestigiosos Brit Awards.

Stedman Pearson fue un artista británico destacado en el canto y la danza, reconocido principalmente por su participación en el grupo pop Five Star durante la década de 1980.

¿Quién era Stedman Pearson?

Nacido el 29 de junio de 1964 en Islington, al norte de Londres, Stedman fue el mayor de cinco hermanos. Antes de integrarse a la banda familiar, se formó en danza y moda, conocimientos que luego influirían en las presentaciones escénicas y la imagen característica del grupo.

La agrupación Five Star surgió en 1983 bajo la gestión de su padre y mánager, Buster Pearson. Su puesta en escena, con coreografías sincronizadas y vestuarios llamativos, llevó a comparaciones con The Jackson Five.

¿Qué fue de Stedman Pearson después de Five star?

Tras la disolución de Five Star en 1995, Stedman Pearson exploró diversos proyectos. Se involucró en el mundo de la moda y el entretenimiento, participando en programas de televisión británicos como All star talent show y Celebrity scissorhands. También se dedicó a la enseñanza de danza y emprendió negocios en la industria del transporte.

