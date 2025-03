Muere vocalista de famoso grupo a los 64 años tras padecer cáncer

Tras la muerte de tres importantes figuras del espectáculo, se dio a conocer que D’Wayne Wiggins, reconocido por ser vocalista, bajista y miembro fundador del icónico grupo de R&B Tony! Toni! Toné!, falleció a los 64 años tras enfrentar una batalla de un año contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“La vida de D’Wayne fue incomparable, y su música y servicio impactaron a millones de personas en todo el mundo, incluso en su ciudad natal de Oakland, California”, expresó su familia en el comunicado. También se destacó su papel como mentor y defensor del desarrollo artístico en jóvenes talentos.

D’ Wayne Wiggins pierde la batalla contra el cáncer

Wiggins perdió la vida el pasado viernes por la mañana debido a un cáncer de vejiga que lo aquejaba desde hace un año. A pesar de su enfermedad, su compromiso con la música y su comunidad se mantuvo firme hasta el final.

Checa: Pamela Bach: Revelan la causa del fallecimiento de la actriz de ‘Guardianes de la bahía’

Fallece D’Wayne Wiggins, miembro fundador de Tony! Toni! Toné!, a los 64 años / Instagram: @Dwaynewiggins

¿Quién fue D’ Wayne Wiggins?

El legado musical de D’Wayne Wiggins en Tony! Toni! Toné!D’Wayne Wiggins dejó un legado en la industria musical al ser parte fundamental de Tony! Toni! Toné!, grupo que ayudó a definir el sonido del New jack swing en la década de 1990. Junto a su hermano Raphael Saadiq y su primo Christian Riley, lograron fusionar R&B, soul, jazz y elementos de gospel, creando un sonido único que conectó con audiencias de todo el mundo.

El grupo debutó en 1988 con el álbum Who?, que incluyó éxitos como Baby Doll y Little Walter. Sin embargo, su consagración llegó en 1990 con el álbum Feels good, que alcanzó el número 9 en la lista Hot 100 de Billboard, posicionándolos como una de las bandas más influyentes del momento.

Entre los mayores éxitos del grupo destacan temas como Let’s get down (con DJ Quik), Whatever you want, It never rains (In Southern California), Lay your head on my pillow y Anniversary. Estas últimas se convirtieron en himnos del romanticismo dentro del R&B.

Mira: Muere tecladista de ‘Mägo de oz’ a los 58 años

D’Wayne Wiggins: mentor y guía para jóvenes músicos

Además de su trayectoria con Tony! Toni! Toné!, Wiggins fue reconocido por su papel como mentor y promotor de nuevos talentos en la industria musical. Su pasión por la música iba más allá de los escenarios, pues también se dedicó a guiar y apoyar a jóvenes músicos emergentes.

“Fue guitarrista, productor, compositor, filántropo, mentor y miembro fundador de Tony! Toni! Toné! Le apasionaba profundamente proporcionar desarrollo artístico y tutoría a jóvenes músicos emergentes, ayudando a dar forma a las primeras carreras de muchos”, expresó su familia.

Mira: Muere reconocido DJ leyenda de la música electrónica y pionero del ‘ghetto house’