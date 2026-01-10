Miguel Bosé sufrió un terrible accidente que lo hundió en la depresión ¡su espalda colapsó! VIDEO

Miguel Bosé habló por primera vez sobre uno de los episodios más difíciles de su vida, un accidente que afectó su espalda y que lo llevó a atravesar una profunda depresión.

En una entrevista en en canal de YouTube Mega, el cantante reveló que este episodio comenzó con un accidente de coche ocurrido a finales de los años noventa, un hecho que marcó su vida física y emocional durante años.

Miguel Bosé / Redes sociales

¿Qué accidente tuvo Miguel Bosé que afectó su espalda?

El accidente que le cambió la vida a Miguel Bosé fue un choque automovilístico en los noventa que le provocó la fractura de dos vértebras, según explicó el propio artista terminó por colapsar entre las giras y los viajes, hasta que su cuerpo dijo no más.

“Fue debido a un antiguo accidente de coche en los años noventa. Con el tiempo, entre tanto viaje, mal comer, mal descansar y todo lo que se junta la espalda se partió y dijo hasta aquí”.

A raíz de esto, Miguel Bosé tuvo que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas, aunque la primera no fue exitosa. Un año después, fue necesario rehacer la operación, y durante ese periodo de espera permaneció postrado en cama, enfrentando dolor y la limitación física.

“Una fue mal hecha, la primera… tuve que rehacerme otra vez un año más tarde, y ese año de intervalo fue de invalidez y de dudas y de no poder trabajar, de estar en la cama”.

Esta etapa de recuperación no solo fue física, sino también emocional, ya que lo obligó a replantearse sus prioridades y su futuro en el mundo del espectáculo.

Miguel Bosé / Instagram: @miguelbose

¿Qué dijo Miguel Bosé sobre la depresión que padeció tras su accidente?

El impacto del accidente no se limitó al ámbito físico. Miguel Bosé confesó que, durante los meses en los que estuvo postrado y sin poder trabajar, cayó en una depresión profunda.

“Caí en una depresión muy fuerte, fue durísimo”, aseguró.

La imposibilidad de llevar a cabo actividades cotidianas, sumada a la incertidumbre sobre su carrera y la recuperación física, lo llevó a vivir un periodo de dudas y aislamiento. Este momento oscuro de su vida lo hizo replantearse su futuro y temer sobre si podría volver a los escenarios.

Miguel Bosé / Instagram: @miguelbose

¿Por qué Miguel Bosé estuvo a punto de perder la voz?

Además de los problemas de espalda, años después Miguel Bosé enfrentó otro problema, la pérdida parcial de su voz, esto también generó mucho miedo en el cantante, quien estuvo a nada de perderla por una sinusitis.

Una tomografía realizada en 2022 reveló que sufría una sinusitis profunda que estaba directamente relacionada con su voz afectada.

Durante un tiempo, el intérprete no pudo hablar con normalidad, lo que complicó su vida profesional y personal.

“El no poder hablar durante varios años me permitió ser mucho más consciente de lo que me rodea”, dijo Bosé.

Para mejorar sus cuerdas vocales, se realizó un tratamiento con células madre, tomadas de su propio estómago y aplicadas directamente en la zona de la voz.

Este procedimiento requirió guardar completo silencio durante varias semanas, para que las células pudieran cumplir su trabajo de sanación.

