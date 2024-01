Consuelo Duval no descarta que el robo en su casa y el de Miguel Bosé estén relacionados

El pasado 6 de diciembre, se dio a conocer que Consuelo Duval fue víctima de robo en su residencia de ubicada en la Alcaldía Cuajimalpa. Los delincuentes sustrajeron medio millón de pesos y varios objetos de valor.

Los primeros reportes dieron a conocer que esto habría sucedido con el método ‘La patrona’, ya que los rateros aparentemente le habían hecho creer a la empleada doméstica que había sido la comediante quien le pedió que pusiera todas las cosas de valor en automóviles con el pretexto de un supuesto problema en el aeropuerto.

Se dijo en un incio que la voz que la empleada doméstica identificó como la de Consuelo habría sido creada con Inteligencia Artificial y por eso cayó en la trampa.

No obstante, actualmente la mujer está detenida y bajo investigación por estos hechos, puesto que se sospecha que podría estar vinculada con el robo.

En medio de esta difícil situación, la también presentadora admitió en un encuentro con la prensa que empezó a tomar “terapia psicológica y psiquiátrica” para superar lo sucedido y entender “que el mundo es así, que la realidad es así”.

A más de un mes de este desafortunado suceso, Consuelo compartió algunos detalles de cómo ha avanzado el proceso legal en cuanto al robo en su casa. Consideró que este atraco también podría estar relacionado con el de los delincuentes que entraron en la casa del cantante Miguel Bosé.

En un encuentro con los medios, Consuelo se volvió a sincerar y, nuevamente, se mostró vulnerable ante la situación, ya que aseguró que cada vez que tocan el tema le da taquicardia.

La conductora de Netas divinas puntualizó que no le ha sido fácil recuperarse de esta situación y manifestó su sentir ante la supuesta traición de su empleada doméstica. Señaló que es difícil enterarse de que ella la traicionó, incluso viviendo en la misma casa.

Eso no es todo, Duval aseveró que luego de esta controversia encontró muchas cosas raras en su hogar.

Consuelo Duval

“Todavía no creo que me gana la decepción y me gana el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa. Después de eso encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras. Saben, me sentí muy vulnerable. La única carta de presentación que yo tuve de ella es que tenía un hijo de cuatro años. Eso me bastó. Al niño yo le regalaba juguetes”.