Consuelo Duval confiesa que toma terapia psicológica tras robo millonario en su casa: “Duele”

El pasado 6 de diciembre, se dio a conocer que Consuelo Duval fue víctima de robo en su residencia de ubicada en la Alcaldía Cuajimalpa. Los delincuentes sustrajeron medio millón de pesos y varios objetos de valor.

Si bien los primeros reportes indicaron que los criminales usaron el método de “La patrona” para manipular a la empleada doméstica por medio de la IA, la propia actriz desmintió esta versión y reveló que la trabajadora estaba coludida con ellos.

Actualmente, se están investigando los hechos y la mujer identificada como Lissandra N se encuentra en prisión preventiva bajo el cargo de robo a casa-habitación.

En medio de esta difícil situación, la también presentadora admitió en un encuentro con la prensa que empezó a tomar “terapia psicológica y psiquiátrica” para superar lo sucedido y entender “que el mundo es así, que la realidad es así”.

Asimismo, afirmó que la falta de comunicación por parte de Lissandra le duele, pues tenía la esperanza de que la mujer se defendiera ante las acusaciones en su contra.

“No, ningún tipo de acercamiento. Estuvo bien gacho. Ya les contaré, pero ningún tipo de acercamiento.. Si yo hubiera visto un: ‘Señora, por favor, yo no’ y en ese instante saco este rollo de mujer, pero no” Consuelo Duval

Consuelo Duval se sintió dolida por la reacción de la trabajadora / Instagram: @lafamiliapelucheoficial

Aunque reconoció sentirse un poco temerosa por la inseguridad en México, la celebridad dejó en claro que no se iría a otro país, así como lo han hecho otros colegas, y se enfocará en trabajar para volver a reunir el dinero robado.

“Mi realidad es: No me pasó nada. No le pasó nada a mis perros. Sí fui saqueada de mis bienes materiales, cosa que se recuperarán trabajando, como sé hacerlo. Duele y tampoco se debe de decir: ‘Es dinero, nada más’. No, es un dinero que significa que dejé a mis hijos, que me fui de gira, que estuve muchas horas lejos de casa”.

Consuelo Duval no piensa irse del país / Captura de pantalla

Consuelo Duval afirma que no usa su fama para “acelerar” la justicia

Durante la conversación, Consuelo Duval aprovechó para aclarar que todo el proceso legal se está haciendo conforme a la ley y nunca usará su “nombre” para tratar de “acelerar” la justicia.

“En ningún momento de mi vida, jamás he utilizado mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido. Yo tengo asignado un abogado, un licenciado que la fiscalía me asignó, y por el otro lado tienen un abogado pagado” Consuelo Duval

Y añadió: “Estoy aquí muy bien, intentando salir adelante y dejar ya esta página atrás. La ley está haciendo lo suyo. Yo estoy haciendo lo mío. La verdad es que fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro, me llevó a otro lugar”.

