Reina de belleza pierde las carillas en pleno certamen, ¡el momento se vuelve viral! VIDEO

Un momento tan incómodo como impactante sacudió al certamen de belleza Miss Grand Tailandia 2026, luego de que una candidata protagonizara un incidente en plena pasarela que rápidamente le dio la vuelta a Internet. Lo que debía ser una presentación impecable frente al jurado terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del concurso.

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¿Quién es Kamolwan Chanago, la candidata de Miss Grand Tailandia 2026 que se volvió viral?

Kamolwan Chanago es una de las 77 participantes que buscan coronarse en el Miss Grand Tailandia 2026, uno de los concursos más importantes del país asiático.

Representando a Pathum Thani, la joven llegó a la competencia preliminar con el objetivo de destacar por su presencia escénica, seguridad y carisma, cualidades esenciales en este tipo de certámenes de belleza. Sin embargo, su nombre terminó acaparando titulares por una razón completamente inesperada.

En los concursos de belleza internacionales, cada detalle cuenta, desde el vestuario hasta la sonrisa. Por eso, cualquier imprevisto puede convertirse en tendencia, y este caso no fue la excepción.

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¿Cómo Miss Grand Tailandia 2026 perdió sus dientes en pleno escenario?

El incidente de la Miss ocurrió durante la presentación en pasarela, uno de los momentos clave del certamen. Mientras desfilaba y se dirigía al público, la concursante sufrió el percance que dejó a todos en shock.

De acuerdo con el reporte: “Perdió sus dientes durante su paso por la pasarela, que aparentemente era una prótesis dental.”

El hecho quedó registrado en video, lo que permitió que el instante exacto se difundiera rápidamente. En las imágenes se aprecia cómo la situación ocurre de forma repentina, sin que la participante pudiera anticiparlo.

¿Qué hizo la concursante tras el incidente en Miss Grand Tailandia 2026?

Lejos de abandonar el escenario, Kamolwan Chanago decidió continuar con su presentación, mostrando profesionalismo y temple ante una situación que fácilmente pudo haberla paralizado.

Su reacción fue uno de los puntos más comentados en redes sociales. Mientras algunos usuarios se enfocaron en el momento incómodo, otros destacaron su capacidad para seguir adelante sin detenerse, lo que para muchos refleja la presión y exigencia que enfrentan las participantes.

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¿Cuándo es la final de Miss Grand Tailandia 2026?

El Miss Grand Tailandia 2026 continúa su curso rumbo a la gran final, que se celebrará el próximo 28 de marzo en el MGI Hall, donde las 77 candidatas competirán por la corona nacional.

La ganadora tendrá la oportunidad de representar a Tailandia en el Miss Grand International 2026, que este año se llevará a cabo en India.

Mientras tanto, el nombre de Kamolwan Chanago ya quedó marcado en esta edición, no solo por su belleza sino también por el incidente.