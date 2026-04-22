Lorena Herrera reta a Facundo con cifra millonaria tras decir que es hombre: “Me demuestras lo que has dicho”

Lorena Herrera le propuso un reto millonario a Facundo para demostrarle que es biológicamente mujer, luego de que se revivió la polémica de hace más de 20 años, cuando el conductor dijo que la actriz y cantante era hombre, ¿qué dijo la famosa? Te contamos todos los detalles.

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Reviven la polémica entre Lorena Herrera y Facundo / Especial

¿Cómo empezó la polémica entre Facundo y Lorena Herrera?

El origen del conflicto entre Facundo y Lorena Herrera se remonta al año 2000, durante la transmisión del programa Toma libre. De acuerdo con lo que el propio conductor relató en el espacio Pinkypromise, la producción atravesaba por dificultades de audiencia, lo que llevó al equipo a plantear estrategias que generaran mayor atención del público.

Según su versión, Lorena Herrera fue invitada a participar en un sketch con una línea provocadora, en el que se simularía una situación de escándalo frente a cámaras. “¿Por qué no hacemos como que ustedes se quitan la ropa, me quieren desnudar y yo me ofendo? Me salgo del foro y hacemos un escándalo”, recordó Facundo.

El conductor explicó que, tras la emisión de ese contenido, el proyecto logró un repunte en audiencia debido al impacto generado. Tiempo después, ambos coincidieron en un antro y retomaron la anécdota; sin embargo, al percatarse de que estaban siendo grabados, la interacción cambió.

“Lo que sí no estaba planeado, que sí destapó cierto problema fue cuando yo dije que Lorena Herrera era hombre porque ella dijo: ‘Es que se desnudó, se paró frente a mí y además tenía un chilito’ y yo dije: ‘Sí porque ella lo tiene más grande’ y ahí valió ma...”, relató Facundo.

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Lorena Herrera busca ponerle un alto a Facundo. / Redes sociales

¿Qué dijo Lorena Herrera sobre Facundo?

En medio de la polémica que revivió después de 20 años, Lorena Herrera dijo ante medios de comunicación que Facundo es “muy poco hombre para que yo le pueda demostrar que soy mujer verdaderamente, no merece mi atención ni que hable yo de él, que diga lo se le pega la gana, me da igual”.

“A él no lo conocía nadie en Estados Unidos, mas que cuando habló y dijo semejantes sandeces de mí, a lo mejor ahorita va de picada y no tiene trabajo, entonces dijo: ‘Me voy a agarrar de ella’. Ya me agarró la medida y dice: ‘Esa Lorena dice que va demandar y a la mera hora le da flojera’ y eso es cierto”, declaró la participante del reality show Reinas.

Ante esto, reiteró que en caso de que se decida a demandar, deja a Facundo en la ruina y a “varios” más porque en un segundo demuestra lo contrario a lo que dicen sobre su género.

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Facundo sigue en la polémica con Lorena Herrera. / Redes sociales

¿Qué reto le propuso Lorena Herrera a Facundo?

Lorena Herrera le pidió a Facundo que ya deje de hablar de ella, pues con el paso de los años, el conductor ha revivido en algunas ocasiones sus comentarios hacia la cantante.

“Facundo, por el amor de Dios, ya deja de hablar mal de mí, es ridículo, ya retírate, ya estás grande también y no estás tan bien conservado como yo, estás bastante traqueteado y jodido para estarte agarrando de esas cosas que nada tienen que ver”, mencionó Herrera.

Además, le propuso un reto a Facundo un reto, que consiste en que le practiquen un ultrasonido con una ginecóloga que ella no elegirá, pero a cambio pide cuatro millones de pesos, pues diversos contratos se le cayeron tras los comentarios de Facundo.

“Facundo, te reto, ¿cuánto me vas a dar? Lo hacemos aquí con todos los medios, un ultrasonido al lado y una ginecóloga, no la voy a elegir yo. ¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo hace veintitantos años? Muchas, simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez. No creo que lo tenga el pobre, pero dejémoslo en cuatro millones de pesos. Te reto, dame cuatro millones, yo te demuestro y tú me demuestras lo que has dicho durante veintitantos años”. Lorena Herrera.

Al momento, Facundo no ha respondido a las declaraciones de Lorena Herrera. ¿Será que acepta el reto?

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