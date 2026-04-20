Actriz de RBD con miedo de caer en la locura por herencia familiar, ¡su tío fue esquizofrénico! “Da espanto”

Tras 4 años ausente de los escenarios, Francesca Guillén volvió con la obra Mujeres soñaron caballos. Nos confesó que ese tiempo no fue nada fácil para ella, ya que vive con muchos temores e inseguridades: “Algo a lo que siempre le he tenido mucho miedo es a la locura. Tuve un tío esquizofrénico y lo vi muy de cerca. Es un estado que me da espanto”.

La actriz Francesca Guillén / Francisco Mancera e iG @madame_francesca_guillen

¿Por qué la actriz Francesca Guillén tiene miedo de caer en la locura?

La actriz Francesca Guillén nos contó: “Alguna vez vi una película de una persona con un estado de psicosis y yo acabé tan mal que me salí llorando, como si me hubieran matado un hijo. Nadie salió así más que yo. Entonces dije: ‘Claramente hay algo, tengo un terror muy loco’”.

Además, dijo que se ha dado cuenta de que tiene una predisposición a la paranoia. “Ahorita me pasa que, en la obra que estoy, fumo un cigarrillo y por un momento sentí como que era marihuana. Yo digo: ‘Qué raro, ¿por qué me sabe así? Pero no, es mi cabeza. Me emociona actuar, pero para eso atravieso 829 voces internas. No estoy loca, bueno, no sé (ríe). Mi trabajo llega con muchas cargas, no llego ligera”.

Sin embargo, nos confesó que ella no cree en los especialistas de la salud mental. “No he tenido buena suerte con las terapias. Cuando murió mi madre, decidí tomar una y la usé como un lugar donde vociferar, escupir, gritar, llorar y ladrar, pero solo eso. No le creo a todos los psicoanalistas. Me cuesta mucho trabajo. ¡No me caen bien! Sí creo que existe una buena terapia, pero yo no la he encontrado”.

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Francesca Guillén regresó del retiro / Francisco Mancera e iG @madame_francesca_guillen

¿Por qué la actriz Francesca Guillén decidió retirarse de la actuación?

Sobre su retiro, Francesca Guillén cuenta: “Estaba enojada y triste. No entiendo la industria. Me sentía muy solita, como batallando contra algo que no entendía, descorazonada. Soy muy, muy insegura. Tengo que trabajar en eso, porque este mundo puede hacerte trizas con tanta fragilidad que tengo. Todo me causa inseguridad. Siempre dudo de mi talento, de mi capacidad”.

Durante la pandemia, se dedicó a vender cannabinoides (compuestos químicos, naturales o sintéticos, que regulan el dolor, humor y apetito), pero ya lo dejó de hacer. “Estuvo muy bien, no tenían la sustancia psicoactiva (de la marihuana). Estaba muy contenta, porque fue en esa etapa cuando no estaba haciendo nada. Tenía hambre, decía: ‘Tengo que generar de alguna forma’, pero quién sabe qué le pasó a la empresa que los hacía. Resolví varias cosas con eso. Mi refri estaba valiendo y compré otro. En general, mi vida ha sido complicadísima económicamente, desde que estaba haciendo telenovelas, nunca he estado acomodada”.

Francesca sigue en su postura de no hacer telenovelas, salvo alguna excepción. “Quiero hacer alguna serie. Nunca he hecho ninguna. No me han invitado. Las telenovelas las dejé con mucha conciencia hace 20 años. Sentía que estaba atorada en ese mundo y que no estaba creciendo, pero he visto lo que está haciendo la productora Silvia Cano. La adoro y me encanta lo que hace”.

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Francesca Guillén y su novio Iván Arce / Francisco Mancera e iG @madame_francesca_guillen

¿Cómo afectó a la actriz Francesca Guillén no haberse convertido en madre?

Algo que le ha afectado es no haber logrado ser madre. “Siempre quise tener hijos, pero nunca se dio. No había el momento o la persona, y ahorita ya es tarde. Nadie me ha dicho que ya no pueda, pero ya sería un poco arriesgado y me muero de miedo. Ya se me fue el tren, tengo 48 años. En algún momento me dolió mucho no poder ser mamá. No quiero que sea un ancla en mi vida. Ya no quiero sobreexigirme ni culparme”.

Tiene contemplada otra opción: “Adoptar podría ser. Es una gran posibilidad. Me encantaría. Me da terror, pero claro que he pensado en adoptar, porque hay muchos niños que lo requieren. Me llenaría igual de bonito que un bebé nacido de mi vientre. Los niños son increíbles”.

Finalmente, nos compartió su gran sueño: “Irme a mi terrenito en San Miguel y envejecer ahí. Ver el sol y los pajaritos. Lo que más quiero es ser feliz y estar tranquila”. Está muy enamorada del músico, compositor y arreglista Iván Arce. “Es mi gran compañero, amigo, mi primer porrista. Me hacía mucha falta eso, alguien que no la arme de tos”.

Ojo: Francesca Guillén presume lo bien que se lleva con su padre

Francesca Guillén es hija de Alejandro Camacho y Bárbara Guillén / Francisco Mancera e iG @madame_francesca_guillen

¿Cuál es la carrera de Francesca Guillén?

Francesca Guillén comenzó a actuar Agujetas de color de rosa .

. Actuó en melodramas como Confidente de secundaria , Sin ti , Camila , Locura de amor , Clase 406 , Apuesta por un amor y, la última, RBD , en 2005.

, , , , en 2005. En cine ha sido parte de las películas: La segunda noche , Así es la vida y Borderland , entre otras.

, y , entre otras. Además, cuenta con una gran trayectoria en teatro, y ha realizado más de 50 puestas en escena.

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