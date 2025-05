Lorena Herrera revela impactantes secretos para la eterna juventud ¿Qué se hace? VIDEO

Lorena Herrera, quien ya está confirmada para la nueva temporada de ‘Top chef VIP’, recientemente reveló en entrevistas algunos secretos para la belleza y retrasar el envejecimiento. La famosa reveló qué hace para mantener su eterna juventud. Te contamos.

Lorena Herrera es una de las caras más reconocidas del espectáculo en México gracias a su participación en programas y reality shows. Y es que hay que admitirlo, a sus más de 50 la actriz luce casi en sus 30, pero, ¿cuál es su secreto para mantenerse tan fresca y radiante?

Lorena Herrera a sus más de 50 se mantiene en sus 30 / Captura de pantalla de ig: @lorenaherreraoficial

¿Cuáles son los secretos de Lorena Herrera para mantenerse joven?

Recientemente Lorena Herrera fue invitada al programa de Matilde Obregón, donde habló sobre diferentes temas, entre ellos precisamente el secreto de su eterna juventud, pues la presentadora se mantiene bastante en forma pese al paso de los años.

Según Lorena, en los últimos años ha experimentado ciertos cambios físicos:

“A esta edad, vuelves a embarnecer. La fortuna mía es que estaba muy delgada, bien, y ahorita estoy delgada, pues medio sabrosa, que no me gusta. Nunca me ha gustado, aunque la gente crea que sí, tener tanto busto, y justamente lo que me creció es el busto y la espalda”, declaró.

La también modelo atribuye esos cambios físicos a cambios hormonales. Pero para hacerles frente habló del ejercicio que no ha dejado de hacer en los 36 años de carrera que lleva: “Ahorita yo voy de lunes a domingo al gimnasio. Mientras más años tienes, más te debes de cuidar. A los 30 años empiezas a perder masa muscular”.

Justamente la actriz de ‘Un poquito tuyo’ aseguró que cuando la mujer entra a la menopausia: “todo se acelera a pasos agigantados”, hecho por el cual buscó retrasarla y recién ahora comienza a atravesarla, aunque mejor preparada.

¿Cuáles son los consejos de belleza de Lorena Herrera?

Lorena Herrera reveló que consiguió retrasar la menopausia gracias a su alimentación y en la platica con Matilde Obregón compartió su experiencia, así como unos tips:

“Yo, cuando cumplí 43 años, yo dije: ‘Voy a empezar a cuidarme para que la menopausia me llegue más tarde’, retrasar ese proceso de envejecimiento que sí es la menopausia. Empecé a tomar muchas cosas que contenían fitoestrógeno como la soya. Me quité los lácteos, el azúcar. Nunca he comido carne roja ni carne de puerco, nada de fritos, nada empanizado”, confesó.

Lorena Herrera en programa con Matilde Obregón comparte sus secretos para mantenerse en forma / Captura de pantalla de youtube: Matilde Obregón

Gracias a este tipo de dieta, Lorena consiguió mantener sus niveles hormonales como los de una mujer en sus 30, según le reveló su ginecóloga. Por eso mismo es que recién a sus casi 60 años comienza a entrar a la menopausia, pero ella continua también con su rutina de gimnasio diaria de hora y media, y asegura que va directo a lo que va; no se toma fotos ni platica con nadie o ve el teléfono, hace ejercicio.

De igual forma reveló que no sigue el ayuno intermitente, con la intención de cuidar la flacidez de la piel, por lo que desayuna su licuado de proteína antes de ir al gimnasio, y al volver, desayuna alimentos como huevos o filetes ricos en proteína que ella misma cocina.

Lorena Herrera es una de las participantes confirmadas de ‘Top Chef VIP’

Lorena Herrera es una de las famosas que ya están confirmadas para ‘Top chef VIP 4', la nueva temporada del reality de cocina por excelencia de Telemundo. En la entrevista, Lorena reconoció que es muy buena en la preparación de platillos, pues ya ha participado en otros programas como ‘Materchef celebrity México 2022'.

Actualmente, además de este show, Lorena Herrera forma parte de la obra ‘Brujas’, que reúne a villanas icónicas de la televisión como Gaby Spanic, Sabine Moussier, Laura Flores entre otras.

Aún no hay un fecha exacta para el inicio del reality de cocina de Telemundo, pero se espera que comience una vez que ‘La casa de los famosos All-stars’ concluya a mediados de este 2025.

