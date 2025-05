Laura Flores reafirma su amor por Lalo Salazar y asegura que lo defenderá ''como gata’': ‘No hay otro hombre’

Hace un par de meses Laura Flores confirmó su romance con el periodista Lalo Salazar, aunque no todo mundo recibió la noticia con los brazos abiertos, pues supuestamente los hijos del periodista estarían inconformes.

Sin embargo, la diva de las telenovelas no tiene tapujos para asegurar que la cosa va en serio: ‘’Yo voy a defender mi relación como una gata’’. ¿Qué dijo?

Laura Flores y Lalo Salazar / Instagram

Laura Flores confirmó su romance con Lalo Salazar

La actriz Laura Flores de 61 años, reconocida por sus papeles complejos y villanescos en telenovelas como ‘Mi familia perfecta’, ‘Soltero con hijas’ o ‘Fuego ardiente’, confirmó en febrero de este año su romance con el periodista Lalo Salazar de 60 años, mayormente conocido por su amplia trayectoria en noticieros y por la cobertura de sucesos de gran talla como la muerte de Paco Stanley.

Lo cierto es que la relación se dio de una manera bastante sencilla y directa, pues Laura ya conocía a Lalo desde su tiempo como conductora del programa ‘Hoy’ en 2002, por lo que en redes detalló que todo surgió de un inesperado reecuentro:

“23 años más tarde coincidimos en una entrevista en el noticiero Despierta. Días después fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor. Estamos agradecidos con la vida y dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos...”.

Por su parte el periodista corroboró la afirmación de actriz durante una llamada en vivo con los conductores de ‘Hoy': “Andamos desde el fin de semana (22-23 de febrero)”, admitió riendo al mismo tiempo que detallaba la formalidad de su relación: “Le pedí que fuera mi novia a la antigüita y ella aceptó".

Laura Flores y Lalo Salazar / Instagram

¿Los hijos de Lalo Salazar no están de acuerdo con la relación?

La nueva parejita de Laura Flores y Lalo Salazar no se guardó nada desde que hicieron pública su relación, pues incluso han presumido en redes diferentes fotos y videos de sus experiencias juntos. Sin embargo, pronto surgieron rumores de que los hijos del periodistas no estarían contentos con la relación de su padre.

De acuerdo con lo mencionado en el programa de Youtube ‘Dulce y picosito’, sería principalmente la hija de Lalo, Oana Salazar, quien se sentiría inconforme con el romance e incómoda por el carácter público que la pareja decidió darle a su relación.

No obstante, el conductor del noticiero ‘Las noticias por N+', salió a desmentir los rumores: “Claro que no, no, eso para nada. Al contrario, están felices. Todos tenemos derecho de ser felices. Por supuesto que los hijos son lo más importante, pero ellos están felices de ver a su mamá feliz y a mí feliz”.

Por su parte, Laura Flores remató comentando una foto que su novio compartió en la que se le puede ver compartiendo una comida con sus hijos en un restaurante: ''Se ven hermosos y felices’’, escribió en los comentarios la también cantante, como prueba de que no hay asperezas con los hijos de su enamorado.

Lalo Salazar y Laura Flores están felices / Instagram

Laura Flores hará lo que sea para defender su relación

En entrevista para el medio ‘Mezcalent’, Laura Flores ahondó un poco más en su nueva relación y confesó que ella dio el primer paso:

“Bueno, fui yo, porque me dio un beso y todo y le dije: '¡Ay, no, yo a la antigüita!’. Ya estábamos cotorreando obviamente, pero sí, yo a la antigüita y me dice: '¿Quieres ser mi novia?’, ‘No, yo te lo dije primero’. Entonces ya traemos ese rollo de quién le dijo a quién, pero sí, él me lo pidió, muy formal, muy bonito”.

La intérprete de ‘En nombre del amor’ admitió que gran parte del éxito de su noviazgo es que tienen muchas cosas en común, por ejemplo cómo comenzaron sus carreras; sus infancias y en general por la similitud de edad, aunque ella es mayor que él por un año, por lo que entre risas bromeó: ''Soy un poco mayor que él. Soy su ‘cougar’.

Además, Laura aseguró que su dinámica está tan bien equilibrada en la madurez psicológica y entendimiento, que hará lo posible por protegerla a toda costa: ‘’ Yo voy a defender mi relación ‘como una gata’'', de verdad, porque me da mucho esta relación. Estoy muy contenta y él dice que está muy contento.

Sobre vivir juntos, la actriz agregó que ''no hay otro hombre en su vida’’ y está feliz con él, por lo que para ella es importante planificar todo antes de dar ese paso.

Por otro lado, con todo y el amor encima, Laura Flores se mantiene activa con su trabajo, pues este mayo estrena en México la obra de teatro ‘Brujas’, junto a Gaby Spanic, Sabine Moussier.