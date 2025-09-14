Así es la lujosa mansión de Facundo: ¡terraza con jardín aromático, sauna y cine en casa!

¿Qué hace Facundo cuando no está en La casa de los famosos México? Pues vive como rey en una mansión que parece sacada de una película. ¡Y ya ha dado una probadita de su mansión!

Mira: ¿Facundo en peligro? Filtran amenaza tras su salida de La casa de los famosos México ¿de fans de Aarón Mercury?

Facundo se despide como el sexto eliminado de La casa de los famosos México. / La casa de los famosos México

¿Dónde está ubicada la casa de Facundo, el sexto eliminado de La casa de los famosos México y por qué decidió vivir ahí?

Aunque Facundo ya no está dentro de La casa de los famosos México 2025, su verdadero refugio está muy lejos de los dramas del reality. El conductor mexicano vive en una mansión rodeada de naturaleza, ubicada en la zona del Bosque de Tlalpan, en la Ciudad de México. ¡Gracias a su hija!

“Ella se enamoró del lugar por la vegetación, por cómo se sentía estar ahí”, contó Facundo en un video publicado en su canal de YouTube, donde hizo un recorrido completo por su hogar. Aunque la propiedad la adquirió hace cinco años, apenas lleva tres viviendo ahí, ya que se dedicó a remodelarla por completo.

Demolió muros, amplió ventanas, cambió techos, pintó paredes y transformó cada rincón con materiales como madera, piedra y ladrillo. El resultado es una casa moderna, cálida y conectada con el entorno natural. “Siempre elijo mis casas por la terraza”, confesó el conductor, dejando claro que ese espacio es su debilidad.

Lee: ¿Facundo tacha de ‘metiche’ a Mar Contreras en La casa de los famosos México? Lanza dura crítica

Captura Youtube @Facundo

¿Cómo es la terraza de Facundo y por qué se hace llamar “el señor de las plantas”?

La joya de la corona es, sin duda, la terraza. Facundo la diseñó como un oasis personal: está llena de plantas, enredaderas, flores y hasta jardines aromáticos. Además, tiene sillones, bocinas, asador y una iluminación que transforma el ambiente por las noches.

“Soy el señor de las plantas”, dijo entre risas, mientras mostraba con orgullo cada rincón verde. Este espacio no solo es su lugar favorito, también es donde organiza reuniones con amigos y pasa tiempo con su familia. La vibra es tan acogedora que parece sacada de una revista de diseño.

Captura Youtube @Facundo

¿Qué otras comodidades tiene la casa de Facundo, exhabitante de La casa de los famosos México?

La mansión de Facundo tiene cuatro habitaciones: una principal para él y su pareja, y tres más para cuando sus hijos lo visitan. Cada una está decorada con un estilo único y cuenta con grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural.

También tiene un gimnasio privado con todo lo necesario para mantenerse en forma: máquinas, espejos y buena ventilación. La cocina es otro de los espacios que destaca, con una isla central, acabados en madera y piedra, y un ambiente familiar que invita a quedarse.

Gimnasio privado con buena ventilación / Captura Youtube @Facundo

El comedor es amplio, ideal para grandes reuniones, y está decorado con lámparas colgantes que le dan un toque elegante. La sala principal tiene chimenea, sillones reclinables y un sistema de cine en casa con pantalla gigante y sonido envolvente. Todo pensado para disfrutar en compañía.

Y por si fuera poco, la casa también cuenta con jacuzzi, cava de vinos y un sauna. “Nunca pensé tener un sauna, pero ahora lo disfruto muchísimo”, confesó Facundo, dejando claro que su hogar es un verdadero santuario.

El comedor está diseñado para grandes reuniones, con detalles que reflejan el estilo moderno del conductor. / Captura Youtube @Facundo

Su mansión en el Bosque de Tlalpan se ha convertido en un tema de conversación entre sus seguidores, quienes quedaron fascinados con cada rincón mostrado en su recorrido virtual. La mezcla de lujo, naturaleza y calidez hogareña hacen de su casa uno de los hogares más envidiados del medio artístico.

Así es la lujosa casa de Facundo: