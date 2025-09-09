¿Facundo en peligro? Filtran amenaza tras su salida de La casa de los famosos México ¿de fans de Aarón Mercury?

Esta temporada de ‘La casa de los famosos México’ está más intensa que nunca. Luego de que Facundo se convirtiera en el sexto eliminado de la competencia, se filtró un mensaje inquietante sobre el presentador y su familia que, supuestamente, fue lanzado por una fanática de Aarón Mercury.

Y es que, aparentemente, estas supuestas fans estarían sumamente molestas por la forma en la que el conductor se ha referido al influencer Aarón Mercury, tanto dentro de ‘La casa’ como ahora que está fuera.

¿Cómo era la relación de Facundo y Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La relación entre Facundo y Aarón Mercury en La casa de los famosos México era algo complicada. Y es que, en muchas ocasiones, el conductor hizo comentarios sobre el influencer que, para muchos usuarios, fueron considerados ofensivos.

Uno de los más polémicos fue cuando dijo que gente como Aarón debería “extinguirse” de este mundo. Esto, luego de que el joven matara un insecto. Si bien Facundo se disculpó en su momento y Aarón afirmó que no se había sentido ofendido, las cosas entre ambos se tensaron un poco.

Facundo solía burlarse de ciertas acciones que hacía Mercury, como mirarse en el espejo de forma constante. También llegó a decir de forma abierta que le desagradaban los influencers porque le quitaban trabajo. Según él, muchas marcas no lo contraban y preferían trabajar con los creadores de contenido, por lo que juró “deshacerse” de estos últimos y sacarlos de ‘La casa’-

Aunque Aarón era consciente de todo esto, siempre dijo admirar a Facundo por su larga carrera en televisión abierta y, en muchas ocasiones, sostuvo conversaciones amenas con él.

Pese a todo, todo indica que los fans de Aaron Mercury no toleran las “groserías” de Facundo, principalmente luego de que, tras salir de ‘La casa’, lo tachara de “maleducado”, por lo que no solo celebraron su expulsión, sino que también, supuestamente, habrían lanzado una amenaza.

¿Cuál es la amenaza que las fans de Aarón Mercury lanzaron tras la salida de Facundo de La casa de los famosos México?

En las últimas horas, ha circulado una captura de pantalla obtenida, aparentemente, de un grupo de apoyo a Aarón Mercury. En la imagen, se ve como una persona felicita a todo el “team noche” por haber sacado a Facundo de ‘La casa’, destrozándolo a él y a su familia en el proceso.

“No he parado de llorar, lo logramos, logramos destruir a Facundo y a su familia, sus malditas hijas van a recordar el resto de sus días que no deberían meterse con Aarón y la pelos de escoba también”, expresó una supuesta fan de Aarón Mercury.

Por si esto fuera poco, la misma usuaria, presuntamente, aseguró que la “próxima en ser destruida” sería Dalilah Polanco, recordando que, en su momento, Alexis Ayala dijo que el público era el “participante número 16”.

“Destrozamos la carrera de Facundo y ahora vamos por la bruja de Dalilah. Recuerden que Alexis dio somos el jugador 16 hoy se ganó otra batalla pero la guerra continúa ahora debemos destruir a Dalilah” Presunta fan de Aarón Mercury

Aunque algunos consideraron estas palabras como “una tontería de fans extremistas”, la gran mayoría se dijo preocupada por la seguridad de Facundo y Dalilah Polanco, argumentando que “personas así” pueden llegar a lastimar físicamente a otros.

¿La familia de Facundo ha recibido amenazas por la participación del conductor en ‘La casa de los famosos México’?

En el pasado, Delia García, prometida de Facundo, dijo haber recibido amenazas de muerte tras la broma que el conductor le hizo a Aldo de Nigris, en la que provocó que se cayera tras jalarle una alfombra del piso.

“En este tiempo, los últimos cinco días para acá, he recibido unos mensajes escalofriantes, o sea, me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión… Ni siquiera sé si pueda leer los comentarios, desde amenazas de desvivición, amenazas de abusos que dices. Wow, ¿es en serio?”, resaltó.

Posteriormente, se reportó que la policía había llegado a la casa que el presentador comparte con su pareja. No se sabe el motivo, pero muchos teorizaron que pasó algo grave relacionado con las amenazas que habría recibido Delia.

