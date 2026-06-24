Cantante estrella de los 80, intérprete de “Maneater”, se somete a trasplante de riñón de un donante vivo

En noviembre de 2025 se confirmó la muerte del periodista Jim Ávila, luego de haberse sometido a un trasplante de riñón de su propio hermano.

Un reconocido cantante, de casi 80 años de edad, tuvo que someterse a un reciente trasplante de riñón. La información ha impactado a los fans y colegas del intérprete, pues recibió el órgano de un donante vivo, algo poco común. ¿Qué sucedió?

Cantante de rock, estrella de los 80, sometido a trasplante de riñón / Canva

¿Quién es el cantante que fue sometido a un trasplante de riñon?

El reconocido músico estadounidense Daryl Hall, de 79 años, se encuentra en un complicado momento de salud tras someterse recientemente a un trasplante de riñón. El artista, figura clave del dúo Hall & Oates, confirmó que recibió un órgano de un donante vivo.

La noticia fue dada a conocer por el propio cantante a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje para explicar su situación médica y su proceso de recuperación.

En su mensaje, Hall expresó su agradecimiento y sorprendió al revelar que el riñón provino de un donante vivo, cuya identidad decidió mantener en privado.

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Daryl Hall y su trasplante de riñón / Redes sociales

¿El trasplante de riñón del cantante Daryl Hall fue todo un éxtio?

Mediante el comunicado publicado por Daryl Hall en su cuenta oficial de Instagram, hizo del conocimiento de sus fans el trasplante al que tuvo que ser sometido: “ Pensé que debían de saber que recientemente recibí un trasplante de riñón de un donante vivo muy amable y generoso ”, escribió el músico.

El artista también aseguró que su recuperación va por buen camino. Según relató, los médicos consideran que la operación fue un éxito total y que su organismo ha respondido de forma favorable:

Ocurrió hace un par de semanas y ya empiezo a sentirme mejor. Según mis médicos, fue un éxito total. Daryl Hall

Medios como TMZ han indicado que el intérprete ha permanecido bajo estricta supervisión médica, como es habitual en pacientes trasplantados, con el objetivo de evitar complicaciones.

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¿Cuáles son las canciones de Daryl Hall más conocidas?

Daryl Hall es un reconocido cantante, compositor, productor y músico estadounidense. Alcanzó fama como vocalista principal del legendario dúo Hall & Oates, considerado una de los grupos más exitosos dentro del rock y el pop.

Gracias a su mezcla de sonidos pop, rock, soul y R&B, el dúo se consolidó como uno de los actos musicales más importantes de los años setenta y ochenta.

Su trayectoria y contribución a la música le valieron importantes reconocimientos, entre ellos su ingreso al Rock and Roll Hall of Fame en 2014. Aquí algunas de sus canciones más reconocidas:



Maneater,

I can’t go for that (No Can Do),

Private eyes,

Out of touch,

You make my dreams, entre varias más.

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