Cynthia de la Vega, esposa de Kike Mayagoitia, sorprende en redes y ¡remata sus vestidos de novia! ¿en crisis?

La exReina de belleza Cynthia de la Vega volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por su carrera o su vida familiar, sino por una inesperada decisión: poner a la venta los vestidos de novia que utilizó en su boda con el conductor Kike Mayagoitia.

La también influencer sorprendió al anunciar que remata estas exclusivas piezas de diseñador en un grupo especializado de Facebook, donde explicó las razones detrás de su decisión, ¿está en la ruina?

Cynthia de la Vega fue madrina de la temporada 7 de Teatro en breve de Paco Lalas, mayo 2025 / Liliana Carpio / TVNotas

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¿Cómo Cynthia de la Vega anunció sus vestidos en Facebook?

Cynthia de la Vega publicó recientemente un anuncio en un grupo de Facebook dedicado exclusivamente a la compra y venta de vestidos de novia de alta costura. Sin embargo, no se trata de cualquier mercado digital. En la página se especifica que solo se pueden ofrecer vestidos de diseñador o de marcas reconocidas, dirigidos a novias que buscan piezas exclusivas a un precio más accesible.

“Este grupo es para que publiquen o busquen vestidos de novia de alta costura, de diseñadores o marcas reconocidas”, se lee en la descripción del sitio, donde también aclaran que suelen manejar prendas de alto valor que se encuentran en perfecto estado.

Entre las publicaciones llamó la atención la de Cynthia, quien decidió vender dos de los vestidos que utilizó en su boda. El primero es una pieza única diseñada por Benito Santos, hecha a la medida y acompañada de una mantilla.

Además del vestido principal, la ex Miss también puso a la venta el que utilizó durante la ceremonia religiosa. Esta segunda pieza es otra creación exclusiva diseñada por Monyk Arreola.

Cynthia De la Vega remata sus vestidos de novia de la boda con Kike Mayagoitia. / Redes sociales

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¿Por qué Cynthia de la Vega, esposa de Kike Mayagoitia, vende sus vestidos de novia y en cuánto los ofrece?

El vestido principal lo ofrece en 7,700 mil dólares, es decir, alrededor de 136 mil pesos mexicanos, aunque Cynthia de la Vega, esposa de Kike Mayagoitia aclaró que el precio es negociable.

El elegante vestido lo está ofreciendo en 2 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a 35 mil 300 pesos mexicanos.

De acuerdo con la propia Cynthia, la razón principal para venderlos es práctica: tras mudarse de Monterrey a la Ciudad de México, los vestidos quedaron guardados en su antigua casa.

“Pensaba conservarlo, pero me vine a vivir a CDMX y se quedó allá en Monterrey donde solo está colgado, cuando es una belleza y vestido de ensueño que alguien más podría utilizar”, explicó.

Para ella, resulta mejor que otra novia pueda aprovecharlos en lugar de que permanezcan guardados sin uso. En el grupo también aclaran que muchas de estas piezas se venden porque las novias desean recuperar parte de la inversión de prendas que solo usaron una vez.

Cynthia De la Vega remata sus vestidos de novia de la boda con Kike Mayagoitia. / Redes sociales

¿Cuándo se casó Cynthia de la Vega con Kike Mayagoitia?

La historia de amor entre Cynthia de la Vega y Kike Mayagoitia culminó en boda el 19 de octubre de 2019, luego de aproximadamente un año de relación. La pareja se comprometió en mayo de ese mismo año y comenzó con intensos preparativos para su gran día.

La celebración se realizó en Ikaan Villa Spa, un exclusivo recinto rodeado de naturaleza ideal para eventos privados. Primero se llevó a cabo la ceremonia civil por la tarde y más tarde la ceremonia religiosa. La exreina de belleza uso cuatro vestidos diferentes, dos de ellos a la venta.

Uno de los detalles más emotivos fue el vestido de Cynthia, que estuvo inspirado en el que usó su mamá casi 30 años antes. La fiesta reunió a alrededor de 400 invitados, quienes fueron testigos del romántico vals de los recién casados al ritmo de “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro” de Carlos Rivera.

Hoy, casi seis años después de aquella boda, los vestidos que formaron parte de ese día especial quedan disponibles para una futura novia que pueda adquirirlos.

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