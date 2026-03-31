Equipo de Laura Zapata demanda a Kunno tras polémico comentario sobre su secuestro: “No fue correcto”

Sin duda alguna, la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’ ha sido una de las más controversiales. Más allá de la decisión que tomó Curvy Zelma de quedarse en el show tras la muerte de su papá, Abraham Cheren Kanan, ha habido muchas agresiones entre algunos de los participantes y hasta ya se han puesto sobre la mesa posibles demandas. De hecho, una fuente a TVNotas contó que varios participantes estuvieron contemplando esta posibilidad.

Recientemente, el equipo de Laura Zapata mencionó que ya se estaba iniciando un proceso legal en contra de Kunno, el quinto eliminado del concurso, por los comentarios que hizo contra la celebridad, principalmente sobre el secuestro que sufrió hace ya varios años. ¿El influencer podría ir a la cárcel?

Kunno / Redes sociales

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¿Qué está pasando en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

La temporada 2026 de ‘La casa de los famosos Telemundo’ ha sido una de las más ambiciosas, contando con celebridades como Laura Zapata, Lupita Jones, Kunno, Sergio Mayer, Caeli y Horacio Pancheri para garantizar su éxito.

La edición ha sido muy comentada en redes sociales por las peleas que se han suscitado entre algunos participantes. Los encontronazos han sido tan fuertes que la producción intercedió. Se impusieron las famosas “tarjetas”.

Si un participante agredía a otro, sería acreedor a una “tarjeta amarilla”. Si juntan dos, ganaría una “tarjeta roja”, lo que equivale a la expulsión inmediata. Al ver que los concursantes usaban esta regla para tratar de provocar a otros, hubo una doble eliminación la semana pasada.

Además de la que se suscitó en la gala, ‘la Jefa’ “nominó” a los que consideraba más problemáticos para que el público decidiera quién debería salir esa semana. Tras casi dos días de votación, la expulsada fue Oriana Marzoli.

Aunque esto controló parcialmente las agresiones dentro de ‘La casa’, la tensión entre ciertos participantes, principalmente entre Laura Zapata y ‘el Divo’, no ha cesado del todo y muchos consideran que podría haber otras agresiones en el futuro.

Laura Zapata / Redes sociales

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¿Kunno iría a la cárcel por hablar sobre el secuestro de Laura Zapata en ‘La casa de los famosos Telemundo’?

Uno de los temas más delicados en torno a la vida de Laura Zapata es el secuestro que vivió en 2002. La actriz vivió este traumático evento junto a su hoy fallecida hermana, Ernestina Sodi. Este asunto sigue siendo muy controversial. Y es que han surgido versiones de que, presuntamente, la celebridad orquestó el delito para “sacarle dinero” a Thalía.

Aunque esto último ha sido desmentido por la propia Zapata, la acusación surge cada cierto tiempo. Hace poco, Kunno hizo comentarios muy polémicos sobre el tema y hasta apodó a la famosa como la “autosecuestro”.

“La señora Laura Zapata es una señora, que no está haciendo esto intencionalmente, la señorita hermana de Thalía, la autosecuestros, después de los comentarios desafortunados que hizo ayer (sobre) ‘el Divo’, pero no pasa nada”, expresó el influencer.

Si bien se pensó que esto quedaría como una desafortunada declaración, el conductor del pódcast ‘Vaya, vaya’ mostró un audio que le envió un abogado de Laura. En dicho material, se confirma que ya se inició un proceso legal contra el creador de contenido, aparentemente, por daño moral.

“No estuvo nada correcto lo que dijo este chico, mucho menos en un programa a nivel internacional. Por eso es que ya se iniciaron los procesos legales necesarios, ya que estamos hablando de un daño moral y difamación hacia la señora Zapata”. Abogado de Laura Zapata

Hasta el momento, Kunno no se ha pronunciado ante este asunto. En tanto que páginas especializadas en derecho mencionan que, probablemente, el artista no irá a la cárcel en caso de resultar culpable, sino que tendría que pagar una indemnización.

¿Qué demandas existen en relación a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Una fuente anónima contó para TVNotas que algunas celebridades que han participado en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ ya han contemplado la posibilidad de tomar acciones legales.

Reveló que Vanessa Arias, quien fue eliminada después de hacer una aparente señal de ayuda en el confesionario, pensaba interponer una demanda contra la producción, ya que consideraba que solo la habían “utilizado”. No obstante, después “recapacitó” y descartó la idea.

“Cuando salió del reality, lo hizo muy enojada, porque aseguraba que solo la utilizaron, pero la realidad es que no empatizó con el público. Por eso no quiso hacer promoción. Su gente la hizo recapacitar. Por eso ya apareció en las galas”, reveló.

También dijo desconocer si realmente Curvy Zelma ejercerá acciones legales contra Jailyne Ojeda por haberla acusado de presuntamente acosar a los hombres: “Ellos pueden hacer lo que quieran, si es que lo tienen sustentado. A la producción no nos ha llegado nada de eso, pero más no se sabe”, resaltó.

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