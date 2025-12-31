Noelia sorprende con imperio valuado en más de ¡11 mil 678 millones de pesos!

La cantante y empresaria Noelia Lorenzo no para; además de sus múltiples empresas, nos enteramos de que ahora entra a la industria del tequila con la adquisición de Tequila Rubio. La fábrica tequilera está ubicada en el corazón de Jalisco.

Noelia y su esposo crecen en el mundo empresarial

Este tequila no sólo fabrica su propia marca, sino también otras seis. La cantante Noelia se ha labrado un nombre en el mundo de la tecnología. Su empresa Celebriffy Technologies se especializa en la personalización de redes sociales y plataformas comerciales.

Noelia cuenta con un equipo de ingenieros y el desarrollo de código propietario, dando trabajo a miles de familias mexicanas.

Noelia conquista México y el mundo: música, empresas y lujo sin límites / Fotos: Alan Carter y cortesía de Noelia

“Estoy terminando este 2025 muy feliz, mas no satisfecha, ya que mis intenciones están centradas en crear más oportunidades de desarrollo tecnológico en América Latina, especialmente en México, donde he descubierto un manantial de talento mexicano para la ingeniería tecnológica. En 2026 tendremos mucha más presencia en México, con una gran expansión en el área tecnológica”.

La cantante de éxitos como: “Tú”, “Candela” y “Nothing is impossible” (Nada es imposible), es una prominente empresaria que deja a propios y extraños con la boca abierta, no sólo por su belleza sin igual, sino también por contar con el apoyo de su esposo, Jorge Reynoso, un magnate empresarial, y porque ella se capacitó en Harvard Business School.

Noelia arrasa en negocios: tequila, tecnología y un imperio de ¡11 mil millones de pesos! / Fotos: Alan Carter y cortesía de Noelia

¿Cuáles son las empresas de Noelia que la han convertido en empresaria billonaria?

Algunas de las empresas de Noelia son: Dubai Social, una red dirigida para ese país; la plataforma social de Noelia, CrushNetwork; su empresa Boletron, que te asegura la entrada a los mejores eventos, trayendo mejor y más actual tecnología y código único, una ventaja única sobre cualquier otra plataforma de venta en México; Sentinel ACS, una plataforma de comunicación empresarial que ofrece mensajería cifrada; y su marca de ropa íntima ‘Noelicious’.

Por si fuera poco, se encuentra filmando una serie que engrandece la época de Las Ficheras y su propio cómic, que pronto será lanzado al mercado.

Noelia arrasa en negocios: tequila, tecnología y un imperio de ¡11 mil millones de pesos! / Fotos: Alan Carter y cortesía de Noelia

¿En cuanto están valuadas las empresas de Noelia y su esposo?

Por si esto no fuera suficiente, Noelia posee un avión G400 Gulfstream, con un costo de 11 millones de dólares (197 millones de pesos).

El juguetito de la también empresaria cuenta con mesa de juntas y dos baños, uno de ellos para su ‘vanity’, sumamente iluminado para maquillarse y privado. Es considerado de la alta élite y un avión de negocios, con capacidad para 12 pasajeros, y todo indica que también posee un yate de lujo.

En primicia, nos dimos a la tarea de investigar a cuánto ascienden las empresas de la cantante y rozan arriba de los 650 millones de dólares (11,678,420,000: once mil seiscientos setenta y ocho millones, cuatrocientos veinte mil pesos).

