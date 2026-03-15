Lenny Kravitz, Juanes y Maldita vecindad se rinden ante México en el Vive Latino 2026; así se vivió el magno evento

El pasado 14 de marzo se vivió la primera jornada del Vive Latino 2026, la cual reunió a miles de asistentes que recorrieron el recinto para vivir una tarde y noche marcadas por distintos estilos musicales. El cartel del día ofreció presentaciones de artistas como:

Juanes,

Enjambre,

Maldita vecindad,

Moenia y

El esperado show de Lenny Kravitz, que reunió a miles de personas frente al escenario.

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¿Cómo fue el primer día del Vive Latino 2026?

El arranque del Vive Latino 2026 el pasado 14 de marzo estuvo marcado por un ambiente festivo en el que los asistentes se desplazaron entre escenarios para seguir a sus artistas favoritos. A lo largo de la jornada, el público respondió a distintas propuestas musicales que mantuvieron el recinto lleno de energía.

Vive Latino 2026: Juanes interpretó sus mejores éxitos. / Luis Pérez, cortesía Ocesa y Cortesía

Uno de los momentos que reunió a una gran multitud fue la presentación de Juanes, quien ofreció un recorrido por varios de los temas más conocidos de su carrera. Durante su concierto sonaron canciones como:



Me enamora,

La paga,

Fotografía,

Es por ti,

A Dios le pido,

Volverte a ver,

La camisa negra y

La luz, que fueron coreadas por miles de asistentes.

La jornada también incluyó la participación de Enjambre, que llegó al festival con un repertorio que incluyó temas como:



Desfases,

Intruso,

Visita,

Cobarde,

Angustias,

Dulce soledad,

Vida en el espejo y

La duda.

Tras interpretar una de las canciones, el vocalista Julián Navejas compartió un mensaje con el público: “Muchas gracias, qué dicha de reflejarnos en tantas personas más, es un honor”.

Además, la noche siguió con Moenia, que llevó al escenario una mezcla de pop y electrónica con canciones como:



Juegos de amor,

Estabas ahí,

Manto estelar,

No puedo estar sin ti,

Lo prometiste y

Ni tú ni nadie

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¿Cómo fue el concierto de Lenny Kravitz en el Vive Latino 2026?

Entre las presentaciones más esperadas de la jornada destacó la de Lenny Kravitz, quien reunió a miles de asistentes frente al escenario para un concierto cargado de rock y energía. El músico abrió su participación con Bring it on y Dig in, marcando el inicio de un recorrido por distintas etapas de su trayectoria.

Vive Latino 2026: Lenny Kravitz se presentó en México y deleitó al público. / Luis Pérez, cortesía Ocesa y Cortesía

A lo largo del show también interpretó temas como:

TK421,

Always on the Run,

I Belong to You,

Believe,

Paralyzed y

The Chamber,

La intensidad del espectáculo se mantuvo con miles de voces que siguieron varias de sus canciones más conocidas.

En medio del concierto sorprendió al dirigirse en español a los asistentes:

“Ciudad de México, bienvenidos a esta celebración, cada día es una bendición y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Somos energía, somos vida, somos amor, significan tanto para mí, Ciudad de México, mi lugar favorito. Muchas gracias, los amo”. Lenny Kravitz

La recta final del concierto incluyó:



Fly away y Are you gonna go my way.

Durante el cierre, el músico bajó del escenario para acercarse al público y despedirse con un mensaje: “Nos vemos muy pronto, los amo, viva México”.

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¿Cómo fue la presentación de Maldita vecindad y los hijos del quinto patio en el Vive Latino 2026?

Para finalizar la noche, Maldita vecindad y los hijos del quinto patio deleitaron al público con sus mejores éxitos. ¡Llenaron el escenario del GNP Seguros con puro rock y ska mexicano!

Vive Latino 2026: Maldita vecindad brinda por las almas guerreras de todo el staff, quienes hacen posible el evento. / Luis Pérez, cortesía Ocesa y Cortesía

La agrupación amenizó la noche con sus mejores éxitos como:

Lo pasado, pasado ,

, Pata de perro ,

, Solin,

Pachuco,

Kumbala

El momento más emotivo se vivió durante la presentación de Maldita Vecindad. En medio del concierto, el homenaje se integró al espectáculo con un brindis dedicado a las “almas guerreras”, mientras en las pantallas principales aparecían los nombres de los integrantes del staff. Un gesto de reconocimiento que se transformó en uno de los instantes más significativos de la noche.

Vive Latino 2026: Así fue el brindis de Maldita vecindad al staff del evento. / Luis Pérez, cortesía Ocesa y Cortesía

A través de esta acción, Cerveza Indio buscó visibilizar a quienes, detrás de cada momento del evento, construyen, coordinan y mantienen en marcha la experiencia del público.