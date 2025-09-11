Juanes de luto, confirma la muerte de su madre, mujer que inspiró su música

Juanes vive un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años de edad. La noticia estremeció a sus seguidores y al mundo de la música, pues la mujer no solo fue una figura central en su vida personal, sino también en su carrera artística, inspirando canciones y frases que se convirtieron en himnos. La partida de doña Alicia deja un vacío enorme en la familia Aristizábal Vásquez y en el propio corazón del artista.

Juanes junto a su madre, Alicia Vásquez, quien falleció a los 95 años en Medellín.

¿De qué murió Alicia Vásquez, la mamá de Juanes, y cómo se confirmó su fallecimiento?

La señora Alicia Vásquez, madre del cantante Juanes, muere en Medellín el pasado lunes 8 de septiembre, a los 95 años de edad. La noticia fue confirmada recientemente por el equipo del artista, según reportó el diario El colombiano. Aunque no se han revelado detalles médicos sobre su partida, se sabe que doña Alicia murió rodeada de su familia, en la ciudad que la vio criar a sus seis hijos, incluido el famoso cantautor colombiano.

La familia de Juanes confirmó la noticia a través de su equipo de comunicación, sin dar mayores detalles sobre el funeral o posibles homenajes. Lo que sí está claro es que su muerte marca un antes y un después en la vida del artista, quien siempre ha hablado con orgullo y amor sobre su madre.

El cantante colombiano Juanes y su madre compartieron momentos clave que marcaron su vida y música.

¿Qué ha dicho Juanes sobre la muerte de su madre y cómo ha reaccionado públicamente?

Hasta ahora, Juanes no ha compartido ningún comunicado oficial ni mensaje en sus redes sociales sobre la muerte de su madre, Alicia Vásquez. Sin embargo, los recuerdos que dejó en vida y las palabras que el propio cantante le dedicó en el pasado reflejan la profunda admiración y el amor que sentía por ella.

En varias ocasiones, el artista publicó reflexiones sobre la maternidad y el papel fundamental de su madre en su vida. En una de ellas, la describió con estas palabras:

“Mujer fuerte guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La Única Doña Alicia”. Juanes

Doña Alicia Vásquez acompañó a Juanes en ceremonias importantes, como su reconocimiento como Persona del Año en 2019.

En 2021, tras meses de separación por la pandemia, Juanes compartió una foto con doña Alicia en Medellín y escribió: “Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuánto la amo”. Ese mismo año también publicó una imagen con sus padres, que hoy toma un nuevo sentido: “Javier y Alicia: siempre han estado tatuados en mi alma, ahora quedaron en mi piel para siempre. Los amo eternamente”.

Juanes se tatuó a sus padres en 2021

¿Quién fue Alicia Vásquez, la madre de Juanes, y por qué marcó tanto su vida y su música?

Más allá de ser madre de Juanes, doña Alicia fue consejera, crítica musical y musa de su hijo. Lo acompañó en momentos cruciales, como cuando Juanes fue nombrado Persona del Año en 2019. Además, una de sus frases más célebres, “la vida es un ratico” inspiró el título de uno de los discos más exitosos del cantante, recordándole siempre que debía disfrutar la vida con calma a pesar del éxito y el ritmo acelerado de su carrera.

Doña Alicia escuchaba todas las canciones de Juanes antes de que salieran al público. Él valoraba su opinión como si fuera la de un productor musical. “Juan me hace escuchar todas sus canciones y yo le digo lo que pienso: todas me gustan.”, dijo en una entrevista.

Alicia Vásquez, madre de Juanes, fue su inspiración y consejera durante toda su carrera musical.

Además, le daba consejos que marcaron su vida: “Que aproveche la vida, que sea positivo, que se calme, que tenga fe y le repito mucho algo que siempre nos decía el papá: la vida sigue y hay que seguir adelante.”

Su influencia no solo se reflejó en la música, sino también en la forma en que Juanes enfrentó la fama, los retos personales y los momentos de introspección. Alicia Vásquez fue, sin duda, “La única” en la vida del artista. DEP.