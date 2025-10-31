Muertes de B-King y DJ Regio Clown: Detienen a 16 presuntos implicados en sus asesinatos

A poco más de un mes desde los trágicos asesinatos del cantante y el DJ colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B-King y Regio Clown, se reportan nuevos avances en el caso. Y es que recientemente se dio a conocer la detención de 16 individuos que pudieron estar involucrados en el crimen.

B King / IG

¿Cómo fue el homicidio de B-King y DJ Regio Clown?

Todo comenzó el 19 de septiembre. En ese entonces, se reportó la desaparición de B-King y DJ Regio Clown. De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, los artistas habían llegado a México para dar un show.

No obstante, en algún punto sus allegados dejaron de tener contacto con ellos. Se les vio por última vez a la salida del gimnasio Smartfit de Mazarik, en Polanco, alrededor de las 4 pm. Tras poner la denuncia correspondiente, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana activaron los protocolos de búsqueda para tratar de dar con su paradero.

Desafortunadamente, el 22 de septiembre se reportó que habían encontrado sus restos. Carlos Jiménez informó que, aparentemente, los artistas fueron asesinados e y posteriormente trasladaron sus cuerpos a otro lugar. Esto fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“Se logró establecer que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos y el lugar donde habrían sido privadas de la vida las víctimas”, externaron.

B-King y Dj Regio Clown

¿Por qué asesinaron a B-King y DJ Regio Clown?

El pasado 30 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lanzó un comunicado anunciando que ya se habían arrestado a 16 personas que pudieron haber estado involucradas en el asesinato de B-King y DJ Regio Clown.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones “vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de nar..., en particular los conocidos como ‘2-CB (Tusi)’ y ‘Coco Channel’. Las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión ‘gota a gota’, privación de la libertad y secu...o”.

“Por estos hechos, han sido detenidas 16 personas, 10 de ellas de origen extranjero, por su intervención, ya sea como autores o partícipes en uno o varios ilícitos”, indicaron.

También dieron detalles sobre la muerte de los artistas. Se menciona que el deceso “fue consecuencia de hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes”.

Las investigaciones de la totalidad de los hechos delictivos referidos incorporan información aportada por testigos, actos de investigación de campo y gabinete, seguimiento de videos de cámaras públicas y privadas, así como fuentes abiertas, autorizaciones judiciales tales como… pic.twitter.com/hQtUiKUUNw — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 31, 2025

¿Quiénes fueron B-King y DJ Regio Clown, músicos asesinados?

Byron Sánchez Salazar, mejor conocido como B-King, fue un cantante de reggaeton colombiano. Tenía 31 años antes de su desaparición y posterior muerte. Estaba comenzando a consolidarse en la música urbana.

Por su parte, Jorge Herrera, mejor conocido como DJ Regio Clown, era un DJ de Colombia que formaba parte del equipo del cantante. Tenía 35 años y también buscaba abrirse paso en la música urbana.

Se sabe que estaban en México para cumplir con una presentación que formaba parte de su gira por diversos puntos de Latinoamérica.

