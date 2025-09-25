Hallan muerto a B King y su hermana revela que se manifestó a su madre con un desgarrador mensaje

La historia de B-King sigue causando conmoción en Colombia y México. El reguetonero, cuyo nombre real era Byron Sánchez Salazar, fue encontrado sin vida junto a su colega Jorge Luis Herrera, conocido como “Regio Clown”, después de haber sido reportados como desaparecidos en la Ciudad de México. Pero lo que más sorprendió en días recientes fue la declaración de la hermana del cantante, quien aseguró que su madre recibió un mensaje espiritual del artista, con el que pedía paz y unión.

B King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en México. / Redes sociales

¿Qué pasó con B-King y Regio Clown y cuándo fueron encontrados muertos?

El 16 de septiembre se encendieron las alarmas cuando se reportó la desaparición de Byron Sánchez, conocido en la escena musical como B-King, y de su compañero Jorge Herrera, el DJ al que llamaban “Regio Clown”. Ambos fueron vistos por última vez en Polanco, después de que Sánchez acudiera al gimnasio. Horas después, familiares y amigos comenzaron a compartir boletines de búsqueda en redes sociales.

El caso tomó fuerza rápidamente, ya que en un inicio se especuló que la desaparición había ocurrido en Sonora, pero las autoridades del Estado descartaron la versión y se confirmó que la investigación estaba en manos de las autoridades de la Ciudad de México. La noticia más devastadora llegó el 17 de septiembre, cuando sus cuerpos sin vida fueron localizados en Cocotitlán, Estado de México.

La confirmación del fallecimiento de B-King estremeció a su círculo cercano y a sus seguidores, tanto en Colombia como en México. El 22 de septiembre, los familiares del artista identificaron su cuerpo, cerrando así una semana marcada por la incertidumbre y la angustia.

¿Cómo se manifestó B-King a su madre tras su muerte, según su hermana?

Tras el shock inicial, la hermana de B-King, Stefanía Agudelo compartió un mensaje que dio un giro emotivo a la historia. Según contó, durante una oración en familia, su madre recibió una manifestación espiritual del cantante. En ese momento, habría transmitido un mensaje que la familia decidió compartir públicamente.

“Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”, escribió Stefanía en redes sociales, citando las palabras que, asegura, fueron pronunciadas por su hermano desde el más allá.

La joven, quien estuvo siempre activa en la búsqueda del artista, afirmó que ese mensaje refleja exactamente lo que era Byron en vida: un hombre noble, respetuoso y siempre preocupado por la unión familiar. Para ella, esa señal fue una forma de confirmar que, aunque ya no esté físicamente, su esencia sigue presente en quienes lo amaron.

Stefanía Agudelo, hermana de B King, reveló el mensaje espiritual que su madre recibió tras la muerte del cantante colombiano.

¿Quién era B-King y cómo fue su relación artística con el DJ Regio Clown?

Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, era un DJ y cantante colombiano que había iniciado una carrera ascendente dentro del género urbano. En los últimos meses estaba enfocándose en llevar su música fuera de Colombia, con México como uno de sus destinos estratégicos para crecer y darse a conocer en la industria latina.

Su compañero de gira, Jorge Luis Herrera, mejor conocido como “Regio Clown”, también era originario de Colombia y comenzaba a abrirse paso en la música. Juntos habían planeado una serie de presentaciones en distintos países de Latinoamérica, y justo el 14 de septiembre habían ofrecido un show en un club de la Ciudad de México llamado ElectroLab.

Ambos compartían un mismo sueño: consolidarse como artistas internacionales. Su llegada a México no era casualidad, sino un paso firme hacia su objetivo. Sin embargo, la tragedia truncó sus proyectos y dejó a la comunidad musical de luto, además de miles de fans que aún siguen sin comprender lo sucedido.