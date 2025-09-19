Cantante colombiano desaparece en México junto a su DJ tras llegar para evento musical: ¿qué pasó?

El caso que tiene a la escena musical y a las redes sociales en shock: dos famosos artistas que viajaron a México para buscar nuevas oportunidades simplemente desaparecieron. El cantante y el DJ aterrizaron en la capital con la ilusión de presentarse en un evento privado, pero desde entonces no se volvió a saber nada de ellos.

¿Qué pasó con los artistas colombianos que llegaron a México con sueños de fama y ahora están desaparecidos?

El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4Jiménez, fue quien destapó el escándalo al compartir en su cuenta de X las últimas imágenes de los artistas. “El cantante Jorge Herrera y el DJ Byron Sánchez llegaron a la capital, pero ya no se sabe nada de ellos”, escribió junto a un par de fotografías que muestran a los dos colombianos en sus últimas horas visibles. La revelación desató todo tipo de rumores y especulaciones.

De acuerdo con la información que se ha difundido en las redes sociales, el artista se encontraba en ese país cumpliendo con una gira de presentaciones y la última vez que se le vio fue a la salida del gimnasio Smartfit de Mazarik, en Polanco, alrededor de las 4:00 p. m., en compañía del también artista Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, quien igualmente se encuentra desaparecido, según la influencer Angie Miller.

Desde entonces, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana activaron protocolos de búsqueda para intentar dar con ellos, aunque hasta ahora no hay rastro.

DESAPARECEN un DJ y un CANTANTE COLOMBIANO en CDMX

Son Jorge Herrera y Byron Sánchez

Llegaron hace unos días a México para participar en un evento, pero hoy están desaparecidos.

Lo último q se supo fue q estaban en Polanco @AlcaldiaMHmx@FiscaliaCDMX y @SSC_CDMX ya los buscan. pic.twitter.com/SvYy3RyAww — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 19, 2025

¿Cómo reaccionó la madre del DJ Byron Sánchez tras su misteriosa desaparición en México?

La desaparición de B-King en la Ciudad de México ha dejado a su familia devastada, especialmente a su madre, quien compartió un mensaje lleno de fe, dolor y esperanza. A través de sus redes sociales, la señora publicó una imagen de una vela encendida, símbolo de oración y protección, acompañada de palabras que conmovieron a cientos de seguidores.

“Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y que hace lo imposible posible, que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento, mi B-King, mi rey”, escribió la madre del cantante, dejando claro que la angustia por no saber nada de su hijo la tiene al límite.

¿Quiénes son Jorge Herrera y Byron Sánchez y por qué vinieron a México?

El cantante Jorge Luis Herrera Lemos es un intérprete colombiano que en los últimos años buscaba abrirse espacio en el mundo de la música latina. Aunque no es aún una figura internacional consolidada, en su país ya había comenzado a sonar gracias a su estilo romántico y a colaboraciones con productores emergentes. México estaba en su radar como plataforma clave, pues la capital es considerada una de las ciudades más importantes para catapultar carreras artísticas en América Latina.

Por su parte, Byron Sánchez se desempeñaba como DJ, también originario de Colombia, y formaba parte del equipo que acompañaba a Herrera en esta aventura musical. Su objetivo era aprovechar la oportunidad de presentarse en un evento privado en la Ciudad de México, lo que significaba un primer paso hacia la internacionalización de su proyecto.

De acuerdo con lo que se sabe, ambos llegaron a la capital con la intención de trabajar y cumplir sueños profesionales. Sin embargo, ese viaje que debía marcar un nuevo capítulo en su carrera artística terminó convirtiéndose en una pesadilla que hoy tiene a fans, familiares y a la prensa en vilo.