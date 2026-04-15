Mimí de Flans anuncia la muerte de su madre, la cantante y actriz Lucha Moreno; publica desgarrador mensaje

La industria del espectáculo mexicano amaneció de luto. Mimí, integrante del grupo Flans, confirmó uno de los golpes más duros de su vida personal y artística: la muerte de su madre, Lucha Moreno, actriz, cantante y referente indiscutible de la música ranchera en México.

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Muere papá de Mimí de Flans, José Juan Hernández / IG: @soymimioficial / Redes sociales

¿Cómo se confirmó la muerte de Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans?

Fue la propia Mimí quien confirmó públicamente la muerte de su madre a través de su cuenta personal de Instagram.

En el mensaje, Mimí relató que su madre Lucha Moreno, partió en calma, rodeada de amor y acompañada por su familia, dejando claro que no hubo dolor ni sufrimiento en su despedida. La publicación rápidamente generó miles de reacciones, comentarios y mensajes de apoyo.

Mimí de Flans “Que difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”

Tras el anuncio, personalidades del medio artístico no tardaron en expresar sus condolencias. Figuras como Ana María Alvarado y Carmen Muñoz enviaron mensajes resaltando la grandeza de Lucha Moreno y mostrando su apoyo a Mimí en este difícil momento. A ellos se sumaron clubes de fans de Flans y seguidores que han acompañado la carrera del grupo desde los años ochenta.

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¿De qué murió la actriz Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte de Lucha Moreno. Mimí no ofreció detalles médicos ni explicaciones adicionales, y tampoco su entorno ha emitido comunicados al respecto. La cantante tampoco ha hablado de hospitalizaciones previas ni de alguna enfermedad, por lo que cualquier versión externa permanece en el terreno de la especulación.

Por ahora, no se ha informado sobre homenajes públicos, servicios funerarios abiertos o actos conmemorativos relacionados con la actriz y cantante. Todo indica que el duelo se está viviendo en un entorno privado y familiar.

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¿Quién fue Lucha Moreno, actriz, cantante y leyenda de la música ranchera?

Lucha Moreno, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, nació el 23 de abril de 1939 en Guadalupe, Nuevo León. Desde muy joven mostró una poderosa voz que la llevó a consolidarse como una de las intérpretes más sólidas de la música ranchera en México.

Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, Lucha Moreno se convirtió en una figura constante tanto en el cine como en la música, una combinación que pocas artistas lograron dominar. En el ámbito musical destacó por su voz fuerte y emotiva, interpretando temas que se volvieron clásicos del género como “Anoche estuve llorando” y “Vencida”. Grabó con sellos discográficos como Columbia y Orfeón, y trabajó junto a mariachis emblemáticos, entre ellos el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

En el cine mexicano participó en producciones como Asesinos, S.A., No soy monedita de oro, El gato y Escuela para solteras, dejando claro que su talento iba más allá de los escenarios musicales. Años más tarde, también incursionó con éxito en la televisión, formando parte de telenovelas icónicas como Quinceañera



Amor en silencio

Amor de nadie

Acapulco

cuerpo y alma

En lo personal, estuvo casada con el cantante José Juan Hernández, con quien incluso formó el dueto “Lucha Moreno y José Juan”. Fue madre de dos hijos, entre ellos Mimí, quien años después se convertiría en una de las integrantes más queridas del pop mexicano con Flans.