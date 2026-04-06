¿Raúl Roma estuvo al borde de la muerte? Revela entre lágrimas graves problemas de salud en Juego de voces

Raúl Roma sorprendió a todos en Juego de voces: Hermanos y rivales al abrir su corazón como pocas veces. Lo que parecía una dedicatoria musical cargada de nostalgia terminó convirtiéndose en una confesión desgarradora sobre su estado de salud, sus miedos y los momentos más frágiles de su vida. La emoción fue tal que no solo su hermano José Luis terminó llorando, sino también buena parte del público en casa.

Mira: ¿Walo Silva deja Banda MS? Confirma proyecto con Río Roma en Juego de voces y desata dudas

José Luis Roma recordó cuando Raúl Roma sufrió un infarto / IG: @rioromamx

¿Qué pasó con Raúl Roma en Juego de voces y por qué su confesión conmovió a todos?

La tercera semana de Juego de voces: Hermanos y rivales regaló uno de los momentos más intensos del programa durante el segmento “Te la dedico”, dinámica donde los participantes deben cantar una canción especialmente significativa a su compañero. En este caso, los hermanos Roma estaban destinados a tocar fibras profundas.

Raúl Roma eligió interpretar “Gracias un millón”, tema compuesto por él y José Luis Roma, una canción que va más allá del amor romántico y habla de la gratitud, la lealtad y la importancia de estar presente cuando se ama de verdad. Desde los primeros acordes, la emoción se apoderó del escenario.

La canción no fue una elección al azar. Para Raúl, representar ese tema significaba agradecerle a su hermano no solo por el éxito compartido, sino por haber estado con él en los momentos más oscuros de su vida personal y de salud. La interpretación fue tan intensa que José Luis no pudo contener las lágrimas, recordando todo lo que han vivido juntos antes y después de la fama.

Mira: José Luis, de Río Roma, ahora habla de boda e hijos ¡tras rechazar ese plan con Sherlyn! ¿Siempre sí?

¿Por qué Raúl Roma le cantó “Gracias un millón” a su hermano José Luis y qué reveló sobre su salud?

La elección de “Gracias un millón” no fue casual. La canción está profundamente ligada a la historia de vida de los hermanos Roma, quienes antes de alcanzar el éxito musical atravesaron años marcados por carencias económicas, incertidumbre y sacrificios familiares. Raúl Roma aprovechó el escenario de Juego de voces para transformar ese tema en una carta abierta dirigida a José Luis Roma, reconociendo no solo su respaldo profesional, sino su presencia constante como hermano, confidente y sostén emocional.

Desde el inicio de la interpretación, la carga sentimental fue evidente, pero fue al finalizar cuando el momento tomó un giro inesperado. Con la voz quebrada y mirando fijamente a su hermano, Raúl dejó el espectáculo musical para dar paso a una confesión íntima que dejó el foro en completo silencio.

“Te agradezco que estés conmigo sobre todo en los momentos más difíciles cuando prácticamente mi vida... pues ha estado colgando de un hilo, tú sabes: los dos últimos infartos que he pasado y yo he despertado y estaba ahí. Te pido que siempre estés en mi mano”. Raúl Roma

Aunque Raúl Roma no entró en detalles médicos ni precisó fechas exactas, dejó claro que estos episodios ocurrieron en momentos recientes y marcaron profundamente su vida.

¿Cómo reaccionaron José Luis Roma a la confesión de Raúl sobre sus problemas de salud?

La reacción de José Luis Roma fue inmediata. Visiblemente conmovido, escuchó cada palabra con lágrimas en los ojos, confirmando la cercanía y la complicidad que existe entre ambos no solo como compañeros musicales, sino como hermanos en el sentido más profundo.

Por su parte, Angélica Vale, conductora del programa, no pudo ocultar su admiración ante la valentía de Raúl Roma al compartir algo tan personal frente al público. Agradeció que se diera ese espacio de honestidad en Juego de voces, resaltando lo poderoso que resulta hablar de la salud sin máscaras.

Raúl, aún emocionado, reconoció que es consciente de que debe modificar hábitos y tomarse su bienestar con mayor seriedad. Él mismo lo expresó después del momento más intenso:

“Sé que tengo que ser más responsable con mi salud... pero sí, las dos veces, cuando despierto, mi hermano está ahí”. Raúl Roma

¿Quiénes son Río Roma y cómo iniciaron su carrera musical?

Río Roma es un dueto mexicano de pop latino y balada romántica integrado por los hermanos José Luis Roma y Raúl Roma, originarios de Tulancingo, Hidalgo. Desde muy jóvenes mostraron interés por la música y comenzaron a escribir canciones inspiradas en historias reales de amor, desamor y gratitud. Antes de alcanzar la fama, atravesaron años complicados marcados por limitaciones económicas y una constante lucha por abrirse paso en la industria musical. Su proyecto comenzó formalmente en 2008 bajo el nombre de Josel y Raúl, pero fue en 2011 cuando adoptaron el nombre de Río Roma, con el que finalmente lograron conectar con el público y posicionarse en el pop romántico mexicano.

El gran impulso en la carrera de Río Roma llegó con el lanzamiento de su álbum “Al fin te encontré”, del cual se desprendió el tema “Me cambiaste la vida”, canción que se convirtió en un fenómeno tras ser incluida en la telenovela La fuerza del destino. A partir de ese momento, el dueto consolidó su presencia en la radio y la televisión con canciones como:



“Por eso te amo”

“No lo beses”

“Mi persona favorita” y

“Hoy es un buen día”

Varias de ellas utilizadas como temas oficiales de telenovelas mexicanas, lo que amplió significativamente su alcance y popularidad entre el público.

A lo largo de su trayectoria, Río Roma ha destacado no solo por su música, sino también por su faceta como compositores, creando éxitos interpretados por artistas como:

Alejandra Guzmán

Ha*Ash

Carlos Rivera

Yuridia, María José

y Alejandro Fernández

Además, han realizado colaboraciones directas con figuras como CNCO, Thalía, Fonseca, Los Ángeles Azules y Carlos Rivera, explorando distintos estilos sin perder su esencia romántica.