Rumbo al Mundial 2026, entrenador sufre infarto en pleno partido tras reclamar al árbitro: VIDEO

A más de tres meses de la muerte de Mladen Zizovic, director técnico del FK Radnički que sufrió un infarto en pleno partido, una nueva escena ha estremecido las redes sociales.

Momentos de tensión se vivieron el martes 31 de marzo, luego de que el entrenador de una importante selección sufriera un infarto en pleno partido, luego de haber presentado una molestia hacia el árbitro. Tras el desplome, fue reportado en estado crítico. ¿Quién es y cuál es su estado de salud?

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¿Qué entrenador de fútbol sufrió un infarto en pleno partido recientemente?

Durante un partido internacional Sub-21 entre Turquía y Croacia, el director técnico del combinado turco, Egemen Korkmaz, se desplomó inesperadamente en la banda, encendiendo las alarmas entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El incidente ocurrió en pleno desarrollo del encuentro, cuando el estratega se encontraba de pie en la zona técnica siguiendo las acciones del partido. De forma repentina, Korkmaz cayó al suelo, lo que provocó una inmediata reacción de quienes se encontraban en el terreno de juego. Árbitros, futbolistas y personal médico intervinieron de manera urgente para brindarle atención.

La escena, captada en video y difundida rápidamente en redes sociales, generó preocupación a nivel internacional, y los recientes reportes señalan que el Egemen sigue hospitalizado.

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Egemen Korkmaz, entrenador que sufrió un infarto / Portal: Anadolu ajansi

¿Cómo fue el momento en el que Egemen Kormaz sufrió un infarto?

El partido fue interrumpido de inmediato tras la caída Egemen Korkmaz, mientras los servicios médicos ingresaban al campo para atender la emergencia. Jugadores de ambos equipos mostraron evidente preocupación, algunos acercándose al lugar de los hechos.

Según se aprecia en las imágenes, Korkmaz reclamó de manera intensa una expulsión indicada por el árbitro, y de manera casi inmediata, se toma el pecho y cae frente a la preocupación de varios.

Tras haber sido declarado en estado crítico, horas después del incidente, trascendió que el entrenador recuperó la conciencia y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica. Los reportes señalan que presenta inflamación en la cabeza producto del impacto al caer, pero su evolución ha sido favorable.

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¿Quién es Egemen Korkmaz y cuál es su trayectoria?

Egemen Korkmaz es un exfutbolista profesional turco que, tras retirarse de las canchas, continuó su carrera en el fútbol como entrenador, principalmente en categorías juveniles del fútbol en Turquía.

A lo largo de su carrera militó en varios clubes importantes del fútbol turco, entre ellos el Trabzonspor, Fenerbahçe y Beşiktaş, tres de los equipos más relevantes del país.

Además, fue convocado a la selección nacional de Turquía, con la que participó en diversas competiciones internacionales.

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