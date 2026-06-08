La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el decimoctavo eliminado del reality HOY lunes 8 de junio?

La cuenta regresiva para conocer al ganador de La casa de los famosos 2026 de Telemundo ya comenzó. Después de más de 100 días de estrategias, conflictos, alianzas inesperadas y momentos virales, el reality de Telemundo se acerca a su desenlace y cada voto del público podría cambiarlo todo.

La salida de Kenny Rodríguez dejó definido al grupo de ocho finalistas que siguen luchando por conquistar al público y quedarse con el premio mayor. Sin embargo, la tranquilidad durará poco dentro de la casa, ya que esta semana estará marcada por eliminaciones consecutivas hasta reducir el grupo a los cinco concursantes que disputarán la gran final.

Te puede interesar: ¿Exhabitante de La casa de los famosos desplazaría a conductora estrella de La mesa caliente? Esto se sabe

La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el eliminado número 17? / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos 2026 de Telemundo?

Los finalistas de La casa de los famosos 2026 de Telemundo lograron sobrevivir a semanas de nominaciones, enfrentamientos y decisiones estratégicas que marcaron el rumbo de la temporada. Gracias al respaldo de la audiencia, ocho celebridades continúan en la pelea por el título.

Los habitantes que siguen dentro de la competencia son:



Fabio Agostini

Celinee Santos

Josh Martínez

Horacio Pancheri

Curvy Zelma Cherem

Stefano Piccioni

Luis Coronel

Yoridan Martínez

La eliminación de Kenny Rodríguez durante la gala del 7 de junio dejó completo el cuadro de finalistas, pero también abrió una nueva etapa de tensión. A partir del lunes 8 de junio, un participante abandonará la casa cada día hasta llegar al grupo definitivo que disputará la gran final.

Finalistas de La casa de los famosos 2026 de Telemundo

¿Cómo van las votaciones de La casa de los famosos 2026 de Telemundo hoy 8 de junio?

Las encuestas digitales hechas por fans y creadores de contenido se han vuelto el mejor termómetro para medir cómo van las cosas afuera de la casa. Aunque no son resultados oficiales, sí dejan ver por dónde va la preferencia del público.

En este caso, uno de los sondeos más comentados es el del creador de contenido Vaya Vaya, donde se nota quiénes son los favoritos y quiénes ya están en la cuerda floja, marcando una diferencia fuerte entre los primeros lugares y la temida zona de peligro.



Fabio Agostini: 42%

Celinee Santos: 40%

Luis Coronel: 7%

Josh Martínez: 5%

Curvy Zelma: 2%

Yoridan Martínez: 2%

Horacio Pancheri: 1%

Stefano Piccioni: 1%

Lee: ¿Curvy Zelma abandonará La casa de los famosos 2026 por falta de presupuesto? ¡Esto aseguran!

Encuestas digitales Vaya Vaya

¿Quién podría ser eliminado de La casa de los famosos 2026 de Telemundo este lunes 8 de junio?

La pregunta que domina las redes sociales es la misma: ¿quién sale eliminado hoy de La casa de los famosos 2026 de Telemundo?

Si la tendencia observada en las encuestas digitales se mantiene, Horacio Pancheri y Stefano Piccioni serían los participantes con mayor riesgo de abandonar la competencia. Ambos aparecen en los últimos lugares de preferencia y necesitarían una reacción importante de sus seguidores para revertir la situación.

Muy cerca también se encuentran Curvy Zelma y Yoridan Martínez, quienes tampoco cuentan con una ventaja cómoda frente al resto de los habitantes.

Tal vez te interese: Exparticipante de La casa de los famosos posa muy ligerito y muestra su lavadero: ¡Rompió las redes sociales!

La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales / Canva

¿Cuál es el premio del ganador de La casa de los famosos 2026 de Telemundo y cuándo es la gran final?

La gran final de La casa de los famosos 2026 de Telemundo se celebrará el próximo 11 de junio en una transmisión especial de Telemundo que reunirá a los finalistas, exparticipantes e invitados especiales.

El premio más codiciado de la temporada será el tradicional maletín con 200 mil dólares (3.4 millones de pesos mexicanos), además del reconocimiento de convertirse en el ganador absoluto de una edición de La casa de los famosos 2026 de Telemundo que estuvo marcada por controversias, romances, enfrentamientos y momentos virales.