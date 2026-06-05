La casa de los famosos 2026: ¿Eliminación sorpresa? ¡Hoy 5 de junio anunciaron al eliminado número 16! ¿Quién?

De manera sorpresiva para los televidentes e internautas, este viernes 5 de junio anunciarán al eliminado número 16 de La casa de los famosos 2026, quien se despedirá de manera definitiva del reality de Telemundo. ¿Quién se fue? ¡Te contamos!

La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el eliminado número 16? / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos 2026 que están nominados en la última semana?

Caeli fue la eliminada más reciente de La casa de los famosos 2026. La competencia entra en su recta final y ya se dieron a conocer los nombres de los participantes que quedaron en riesgo de abandonar el reality durante la última semana de nominaciones.

Los famosos que actualmente dependen del voto de los espectadores para continuar en la contienda son:



Fabio Agostini,

Josh Martínez,

Verónica del Castillo,

Horacio Pancheri,

Kenny Rodríguez y,

Yoridán Martínez.

La situación es aún más complicada para los nominados, ya que esta semana habrá una doble eliminación. Esto significa que dos celebridades se despedirán del programa antes de la gran final.

¿Quién se va?

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La casa de los famosos 2026: Ellos son los últimos nominados / IG: lacasadelosfamosostlmd

¿Quiénes son los primeros finalistas de La casa de los famosos 2026?

Aunque la eliminación de este viernes mantiene la atención del público, algunos concursantes ya lograron asegurar su lugar en la gran final de La casa de los famosos 2026.

El primero en conseguir el pase fue el cantante Luis Coronel, quien obtuvo la inmunidad necesaria para convertirse en finalista. Posteriormente, Celinee Santos y Curvy Zelma se convirtieron en las primeras mujeres finalistas al evitar la nominación.

A ellas se sumó Stefano Piccioni, quien también logró mantenerse fuera de la placa de nominados y aseguró su permanencia hasta la última semana.

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La casa de los famosos 2026: Finalistas / Telemundo

¿Quién fue el eliminado 16 de La casa de los famosos 2026?

La casa de los famosos 2026 vivirá un importante momento este viernes 5 de junio, pues anunciarán al eliminado número 16 de la temporada, por lo que no estará presente en la gran final del 11 de junio.

La gala de eliminación comenzó en punto de las 18:00 hrs, y los votos del público continuaron.

Una dinámica conocida como “Carrera de galgos” se llevó a cabo entre los nominados de La casa de los famosos 2026. El ganador, tendrá como premio su salvación.

Al final de la dinámica, Horacio logró triunfar, por lo que estará presente en la semana final del reality.

Iniciada la dinámica de eliminación, el primer salvado por el público fue Kenny.

Fabio se convirtió en el segundo salvado por la audiencia, acumulando una buena cantidad de votos.

Javier Poza anunció que el tercer participante que está a salvo es Josh, quien seguirá, mínimo, de aquí al lunes.

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